Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб

Марина Иваненко
3 октября 2026, 20:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как правильно освежить вещи после длительного хранения? Как стирать кашемировые свитера, пушистые халаты и электрические одеяла, а также чистить замшевую обувь.
Как вернуть вещам свежесть после хранения
Как вернуть вещам свежесть после хранения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как освежить вещи после летнего хранения
  • Как правильно стирать кашемир и пушистые халаты
  • Как подготовить замшевую обувь к осени

С наступлением осенних холодов из шкафов возвращаются уютные кашемировые свитера, пушистые халаты, замшевая обувь и дождевики. Однако за время прошлого сезона или длительного хранения эти вещи могут накопить пыль, посторонние запахи и загрязнения, поэтому перед ношением требуют правильной очистки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Good Housekeeping, большинство людей стирают вещи по привычке и редко задумываются об особенностях ухода за осенним и зимним гардеробом. Чтобы освежить любимые вещи и не испортить деликатные материалы, стоит соблюдать простые правила чистки и хранения.

видео дня

Пушистые халаты требуют регулярной стирки

Из-за постоянного контакта с кожей и возможного перегрева во время сна домашние халаты быстрее накапливают пот, загрязнения и посторонние запахи. При регулярном использовании их стоит стирать примерно раз в неделю.

Перед стиркой лучше вывернуть халат наизнанку, а пояс положить в специальный сетчатый мешочек, чтобы он не запутался. Выбирайте максимальную температуру, указанную на этикетке, и подходящее моющее средство.

Не стирайте халат вместе с вещами с острой или агрессивной фурнитурой. Также следует осторожно использовать кондиционеры для белья, особенно если ткань предназначена для впитывания влаги.

Сушить изделие можно в сушильной машине, если это разрешено производителем, или на обычной сушилке. Перед сушкой халат следует хорошо встряхнуть, чтобы восстановить его форму и пушистость.

Дождевик нужно чистить, даже если он не выглядит грязным

Водонепроницаемые куртки нередко остаются без внимания, из-за чего со временем могут приобретать затхлый запах. Частота стирки зависит от того, как часто используется куртка, насколько она загрязняется и что указано на этикетке производителя.

Перед загрузкой в стиральную машину полностью опорожните карманы, застегните все молнии и, если это предусмотрено инструкцией, выверните куртку наизнанку. Используйте деликатный или специальный режим с прохладной водой и средство, предназначенное для мембранной или спортивной одежды.

Обычные смягчители для белья лучше не использовать, поскольку они могут ухудшить свойства мембранных материалов и водоотталкивающего покрытия.

Для восстановления водоотталкивающих свойств время от времени можно использовать специальное средство для пропитки одежды. При этом его следует подбирать в соответствии с материалом и рекомендациями производителя.

Видео о том, как избавиться от моли в шкафу, можно посмотреть здесь:

Электроодеяло нельзя сушить как попало

Электрические одеяла редко стирают из-за опасений повредить нагревательные элементы, хотя во время использования они также накапливают пот и пыль. Главное правило ухода - перед чисткой обязательно отсоединить сетевой шнур и регулятор температуры, если они снимаются.

Для машинной стирки выбирайте прохладный деликатный режим с минимальным отжимом или без него, но только если это разрешено производителем. Если на этикетке указана ручная стирка, одеяло лучше осторожно постирать в воде с мягким моющим средством, не выкручивая его.

Сушить электрическое одеяло нужно в соответствии с инструкцией. Если производитель рекомендует горизонтальную сушку, разложите его на ровной поверхности и периодически переворачивайте. Не подключайте одеяло к сети, пока оно полностью не высохнет.

Кашемировый свитер легко испортить неправильной стиркой

Кашемир - деликатный материал, требующий бережного ухода. Перед стиркой обязательно проверьте этикетку. Если производитель разрешает машинную стирку, используйте жидкое средство, предназначенное для шерсти и деликатных тканей.

Положите свитер в сетчатый мешок, предварительно вывернув его наизнанку, и включите режим для шерсти или деликатной стирки в прохладной воде с минимальным отжимом.

После стирки не стоит вешать кашемир на плечики, так как влажная ткань может растянуться. Сушить свитер лучше, расправив его на горизонтальной поверхности и придав ему правильную форму.

После полного высыхания катышки можно удалить с помощью специальной машинки для трикотажа или щетки, предназначенной для деликатных тканей.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Замшевую обувь нужно подготовить к осенней погоде

Влага и грязь легко оставляют следы на замше, поэтому перед началом сезона обувь стоит подготовить. Сначала дайте грязи полностью высохнуть, после чего почистите поверхность специальной щеткой для замши. Двигайтесь в одном направлении, чтобы не повредить ворс.

Водяные разводы можно осторожно обработать слегка влажной губкой. Для сложных пятен лучше использовать специальную пену или другое средство, предназначенное именно для замши и нубука.

После очистки дайте обуви полностью высохнуть, а затем обработайте её защитным водоотталкивающим спреем. Средство следует наносить в соответствии с инструкцией и сначала проверить его действие на незаметном участке.

Домашние тапочки тоже нужно регулярно чистить

Тапочки быстро пачкаются, особенно если их носят на босую ногу, поэтому их стоит чистить каждые две-четыре недели или чаще, если это необходимо.

Текстильные тапочки без твёрдой подошвы можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме с низкими оборотами отжима, если это разрешено производителем.

Обувь с жесткой подошвой или замшевыми элементами лучше очищать точечно с помощью теплой мыльной воды и микрофибры. После этого поверхность следует протереть чистой влажной салфеткой, чтобы удалить остатки мыла, и хорошо высушить.

Правильный уход за вещами перед началом холодного сезона поможет освежить их после длительного хранения и дольше сохранить опрятный вид материалов.

Читайте также:

Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:29Украина
Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

20:09Украина
ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Последние новости

21:13

Серия неудач закончится: 3 знака зодиака, которым повезет до 11 октября

20:47

Как снизить счета за свет и газ осенью: 7 вещей, которые стоит почистить

20:29

ВСУ продвинулись на востоке и зачистили новые территории: детали операции

20:11

Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб

20:09

Украина усилит атаки на российские НПЗ – Зеленский

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

Реклама
18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

Реклама
16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

12:56

Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зимеВидео

Реклама
12:50

Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхакиВидео

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

11:09

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 октября: Тельцам — прибыль, Стрельцам — неожиданность

10:46

"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостамФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять