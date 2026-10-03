Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб

Как правильно освежить вещи после длительного хранения? Как стирать кашемировые свитера, пушистые халаты и электрические одеяла, а также чистить замшевую обувь.

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Как вернуть вещам свежесть после хранения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как освежить вещи после летнего хранения

Как правильно стирать кашемир и пушистые халаты

Как подготовить замшевую обувь к осени

С наступлением осенних холодов из шкафов возвращаются уютные кашемировые свитера, пушистые халаты, замшевая обувь и дождевики. Однако за время прошлого сезона или длительного хранения эти вещи могут накопить пыль, посторонние запахи и загрязнения, поэтому перед ношением требуют правильной очистки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Good Housekeeping, большинство людей стирают вещи по привычке и редко задумываются об особенностях ухода за осенним и зимним гардеробом. Чтобы освежить любимые вещи и не испортить деликатные материалы, стоит соблюдать простые правила чистки и хранения.

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Пушистые халаты требуют регулярной стирки

Из-за постоянного контакта с кожей и возможного перегрева во время сна домашние халаты быстрее накапливают пот, загрязнения и посторонние запахи. При регулярном использовании их стоит стирать примерно раз в неделю.

Перед стиркой лучше вывернуть халат наизнанку, а пояс положить в специальный сетчатый мешочек, чтобы он не запутался. Выбирайте максимальную температуру, указанную на этикетке, и подходящее моющее средство.

Не стирайте халат вместе с вещами с острой или агрессивной фурнитурой. Также следует осторожно использовать кондиционеры для белья, особенно если ткань предназначена для впитывания влаги.

Сушить изделие можно в сушильной машине, если это разрешено производителем, или на обычной сушилке. Перед сушкой халат следует хорошо встряхнуть, чтобы восстановить его форму и пушистость.

Дождевик нужно чистить, даже если он не выглядит грязным

Водонепроницаемые куртки нередко остаются без внимания, из-за чего со временем могут приобретать затхлый запах. Частота стирки зависит от того, как часто используется куртка, насколько она загрязняется и что указано на этикетке производителя.

Перед загрузкой в стиральную машину полностью опорожните карманы, застегните все молнии и, если это предусмотрено инструкцией, выверните куртку наизнанку. Используйте деликатный или специальный режим с прохладной водой и средство, предназначенное для мембранной или спортивной одежды.

Обычные смягчители для белья лучше не использовать, поскольку они могут ухудшить свойства мембранных материалов и водоотталкивающего покрытия.

Для восстановления водоотталкивающих свойств время от времени можно использовать специальное средство для пропитки одежды. При этом его следует подбирать в соответствии с материалом и рекомендациями производителя.

Видео о том, как избавиться от моли в шкафу, можно посмотреть здесь:

Электроодеяло нельзя сушить как попало

Электрические одеяла редко стирают из-за опасений повредить нагревательные элементы, хотя во время использования они также накапливают пот и пыль. Главное правило ухода - перед чисткой обязательно отсоединить сетевой шнур и регулятор температуры, если они снимаются.

Для машинной стирки выбирайте прохладный деликатный режим с минимальным отжимом или без него, но только если это разрешено производителем. Если на этикетке указана ручная стирка, одеяло лучше осторожно постирать в воде с мягким моющим средством, не выкручивая его.

Сушить электрическое одеяло нужно в соответствии с инструкцией. Если производитель рекомендует горизонтальную сушку, разложите его на ровной поверхности и периодически переворачивайте. Не подключайте одеяло к сети, пока оно полностью не высохнет.

Кашемировый свитер легко испортить неправильной стиркой

Кашемир - деликатный материал, требующий бережного ухода. Перед стиркой обязательно проверьте этикетку. Если производитель разрешает машинную стирку, используйте жидкое средство, предназначенное для шерсти и деликатных тканей.

Положите свитер в сетчатый мешок, предварительно вывернув его наизнанку, и включите режим для шерсти или деликатной стирки в прохладной воде с минимальным отжимом.

После стирки не стоит вешать кашемир на плечики, так как влажная ткань может растянуться. Сушить свитер лучше, расправив его на горизонтальной поверхности и придав ему правильную форму.

После полного высыхания катышки можно удалить с помощью специальной машинки для трикотажа или щетки, предназначенной для деликатных тканей.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Замшевую обувь нужно подготовить к осенней погоде

Влага и грязь легко оставляют следы на замше, поэтому перед началом сезона обувь стоит подготовить. Сначала дайте грязи полностью высохнуть, после чего почистите поверхность специальной щеткой для замши. Двигайтесь в одном направлении, чтобы не повредить ворс.

Водяные разводы можно осторожно обработать слегка влажной губкой. Для сложных пятен лучше использовать специальную пену или другое средство, предназначенное именно для замши и нубука.

После очистки дайте обуви полностью высохнуть, а затем обработайте её защитным водоотталкивающим спреем. Средство следует наносить в соответствии с инструкцией и сначала проверить его действие на незаметном участке.

Домашние тапочки тоже нужно регулярно чистить

Тапочки быстро пачкаются, особенно если их носят на босую ногу, поэтому их стоит чистить каждые две-четыре недели или чаще, если это необходимо.

Текстильные тапочки без твёрдой подошвы можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме с низкими оборотами отжима, если это разрешено производителем.

Обувь с жесткой подошвой или замшевыми элементами лучше очищать точечно с помощью теплой мыльной воды и микрофибры. После этого поверхность следует протереть чистой влажной салфеткой, чтобы удалить остатки мыла, и хорошо высушить.

Правильный уход за вещами перед началом холодного сезона поможет освежить их после длительного хранения и дольше сохранить опрятный вид материалов.

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Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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