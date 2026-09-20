Каштаны против моли и запаха в шкафу: как правильно использовать

Где хранить каштаны в шкафу и как ещё использовать осенние плоды дома. Практические советы, о которых стоит знать.

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Как используют конский каштан в быту / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Куда положить каштаны осенью

Как используют конский каштан в быту

Для чего нужны плоды в шкафу

С наступлением осени конские каштаны становятся не только элементом сезонного пейзажа, но и доступным подручным средством для решения некоторых бытовых задач. Благодаря своим природным свойствам эти плоды используют в домашнем хозяйстве - от ухода за шкафом до осеннего декора. Главред расскажет подробнее.

Об этом сообщает Радио Трек, рассказывая о практических способах использования каштанов в быту.

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Устранение неприятных запахов в шкафу

Один из распространенных домашних лайфхаков - размещение каштанов в шкафу с одеждой или постельным бельем. Считается, что несколько плодов могут помочь уменьшить неприятный запах сырости.

Для этого 2–3 каштана кладут на полку или в небольшую открытую емкость. Перед использованием плоды следует вымыть и тщательно высушить. Важно периодически проверять их состояние, поскольку во влажной среде на каштанах может появиться плесень.

Натуральная защита от моли

Конский каштан также используют в качестве народного средства для отпугивания моли. Плоды содержат сапонины и другие природные соединения, однако эффективность каштанов именно в качестве защиты от моли не имеет такого же уровня подтверждения, как у специализированных средств.

Если каштаны используют в шкафу, их нужно периодически заменять и следить, чтобы плоды оставались сухими. Запас каштанов лучше хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Каштаны как осенний декор

Самый простой способ использования каштанов в быту - создание сезонных композиций. Плоды подходят для украшения ваз, корзин, подсвечников и других элементов интерьера.

Их также можно сочетать с осенними листьями, желудями, веточками и другими природными материалами.

Видео о том, как правильно использовать каштаны против моли, можно посмотреть здесь:

Как используют каштаны в саду

Измельчённые каштаны иногда применяют в домашнем садоводстве в качестве органического материала для почвы. В то же время использовать их в качестве полноценной мульчи без дополнительной подготовки не стоит: крупные куски плодов разлагаются медленно, а избыток органического материала может создавать благоприятные условия для появления плесени.

Еще один популярный способ - использование конского каштана для приготовления домашних средств для стирки. Это связано с наличием в плодах сапонинов - природных соединений, обладающих поверхностно-активными свойствами.

В то же время конский каштан не является съедобным для человека. Его не следует путать со сладким каштаном, плоды которого используют в пищу. Бытовое применение конских каштанов остается народным лайфхаком и не заменяет специализированные средства от моли или для уборки.

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Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

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