Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябре

Одна простая процедура, занимающая 10 минут, поможет в сентябре подготовить радиаторы к отопительному сезону.

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Хитрость с феном перед наступлением морозов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Почему радиаторы нужно чистить перед отопительным сезоном

Как очистить радиатор с помощью фена

Как часто нужно удалять пыль

Чтобы радиаторы лучше обогревали комнату осенью и зимой, стоит заранее очистить их от пыли. Для этого не нужны специальные средства - достаточно обычного фена.

Главред выяснил, как с помощью простой 10-минутной уборки подготовить радиаторы к холодной погоде.

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Почему батареи нужно чистить перед отопительным сезоном

В течение года внутри батарей скапливаются пыль, шерсть домашних животных и пух. Они могут мешать теплому воздуху нормально распространяться по комнате.

Как пишет Express.co.uk, перед включением отопления батареи следует тщательно очистить. Это поможет им работать эффективнее в холодное время года.

Смотрите видео о том, как подключить радиатор отопления:

Как очистить радиатор с помощью фена

Для начала положите полотенце под радиатор, чтобы пыль падала на него. Затем установите фен на самую низкую температуру и, по возможности, на самую высокую скорость.

Горячий воздух использовать не стоит. Направьте фен на верхние вентиляционные отверстия и решетку радиатора, чтобы выдуть пыль наружу.

После этого соберите пыль с полотенца и пропылесосьте пол. Внешнюю часть радиатора можно дополнительно протереть влажной тряпкой.

Как часто нужно чистить радиаторы

Лучше всего проводить такую очистку в конце сентября - до начала активного отопительного сезона. В холодные месяцы радиаторы рекомендуется чистить примерно раз в месяц, чтобы внутри не скапливалась пыль.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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