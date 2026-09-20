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Перемирие между РФ и Украиной: Турция сделала важное предложение

Алексей Тесля
20 сентября 2026, 22:42
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Продолжение войны несет серьезные последствия, тогда как компромисс мог бы помочь избежать новых проблем, уверена Анкара.
Фидан
Хакан Фидан сделал предложение о переговорах Украины и РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • Анкара рассчитывает получить ответ от обеих сторон
  • Продолжение войны несет серьезные последствия, уверен Фидан

Турция передала Украине и России предложение по урегулированию кризиса в Черном море, заявил глава МИД Хакан Фидан.

По его словам, Анкара рассчитывает получить ответ от обеих сторон, однако детали инициативы дипломат раскрывать не стал.

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Фидан отметил, что продолжение войны несет серьезные последствия, тогда как компромисс мог бы помочь избежать новых проблем, в том числе с поставками зерна на мировые рынки.

Он также напомнил о зерновой сделке 2022 года и подчеркнул, что Турция намерена добиться нового соглашения по ситуации в Черном море.

В ОП объяснили, что Киев ожидает от переговоров

Заместитель главы ОП Сергей Кислица заявил, что Киев рассчитывает с помощью давления на Москву добиться перехода к предметным переговорам о прекращении войны. По его словам, Украина готова обсуждать остановку боевых действий по нынешней линии фронта, но не согласна признавать оккупированные территории российскими.

Кислица отметил, что Москва продолжает требовать признания своего контроля над пятью украинскими регионами, однако Киев считает такое условие неприемлемым. В ОП также полагают, что дальнейшее давление на Россию может со временем подтолкнуть ее руководство к переговорам.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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О персоне: Хакан Фидан

Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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