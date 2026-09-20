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Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода

Анна Косик
20 сентября 2026, 10:28
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Синоптик предупредил украинцев о внезапном изменении погоды на по-настоящему осеннюю.
Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода
Прогноз погоды в Украине на 21–27 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине начнутся сильные дожди
  • Почему в большинстве областей прогнозируются шквальные ветры
  • Когда в Украину вернется более устойчивая погода

Погода в Украине на следующей неделе будет нестабильной и дождливой с колебаниями температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, третья декада сентября начнётся с нестабильной и динамически активной погоды в большинстве областей Украины. 23–25 сентября сформируется активный южный циклон, который и испортит погоду.

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"Под его влиянием местами пройдут сильные дожди, порой с грозой, усилится ветер до штормового, а также будет наблюдаться неравномерное распределение температуры воздуха. Более устойчивый характер погоды ожидается в выходные и будет связан с развитием антициклона над Восточной Европой", - отметил синоптик.

Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода
Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 21 сентября

В понедельник ночью в западных регионах, днем также в северных, северо-восточных и местами центральных областях пройдут дожди, возможны грозы. В южной и юго-восточной половине страны без существенных осадков.

Ветер будет южный, с переходом на Правобережье на западный, 5–10 м/с, во время гроз порывистый. Температура воздуха ночью составит +13+18 градусов, днем в центральных, восточных и южных областях Кибальчич прогнозирует +22+27 градусов, в западных и северных регионах +14+20 градусов.

Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода
Погода в Украине 21 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 22 сентября

Во вторник ночью небольшие дожди возможны местами в северных, западных областях и в Крыму. Днем дожди, местами с грозами, пройдут на Правобережье страны и на Крымском полуострове.

В остальных регионах осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +7+12 градусов, днём +14+19 градусов, в юго-восточных областях +16+21 градус.

Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода
Погода в Украине 22 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 23 сентября

В среду под влиянием активного южного циклона с Черного моря ожидаются сильные дожди в южных, центральных, северных и северо-восточных областях, местами с грозой. В западных областях ожидаются преимущественно небольшие дожди.

Ветер северный/северо-западный (в восточной части юго-восточный), 7–12 м/с, днём местами порывы 17–22 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7+12 градусов, днём +12+17 градусов, на крайнем востоке до +20 градусов.

Холод, затяжные дожди и порывы ветра: когда в Украине резко ухудшится погода
Погода в Украине 23 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 24 сентября

В четверг ночью значительные, местами сильные дожди пройдут в северной части страны, в остальных регионах местами небольшой дождь. Днем в северных областях сохранится дождливая погода, в остальных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, возможна гроза.

Ветер западный/северо-западный, 7–12 м/с, местами (кроме южных регионов) порывы до 17–22 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +6+11 градусов, днём +12+17 градусов, в северо-западных областях в течение суток около 10 градусов.

Погода в Украине 25 сентября

В пятницу умеренные дожди пройдут в северных и западных областях страны. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днём +17+22 градуса, в западных областях +8+13 градусов.

Погода в Украине 26 сентября

В субботу дождливая и холодная погода сохранится в западных областях Украины, на остальной территории страны под влиянием выпячивания антициклона прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер в западных областях, по прогнозу синоптика, будет западным, 3–8 м/с, на остальной территории страны - юго-восточным, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8+13 градусов, днем +18+23 градусов, в западной части +12+17 градусов.

Погода в Украине 27 сентября

В воскресенье в западных и северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в остальных регионах Украины осадков не ожидается. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днем южный/юго-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9+14 градусов, днем +21+26 градусов, в северных и западных областях +14+19 градусов.

Какой будет погода в Украине зимой

Главред писал, что, согласно прогнозу специалистов Climate Impact Company, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным данным, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре.

Эксперты отмечают, что аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся в Западной и Центральной Европе летом 2026 года, были связаны с рекордно высокой температурой поверхности Средиземного моря и акваторий у западного и юго-западного побережья Европы.

Ожидается, что эти тепловые аномалии сохранятся и зимой 2026–2027 годов, хотя их интенсивность снизится. Дополнительным фактором теплой погоды может стать потепление вод вокруг Европы.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 сентября в большинстве областей Украины погода будет солнечной, малооблачной и сухой на фоне антициклона. Температура воздуха днем составит +23+28 градусов.

Ранее сообщалось, что 21 сентября Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который принесет долгожданные дожди. С северными ветрами к нам поступит холодный влажный воздух из Скандинавии, температурный фон снизится.

Накануне стало известно, что на следующей неделе в Украине начнется настоящее осеннее похолодание. Синоптик предупредила, что температура существенно снизится - в течение дня ожидается +10+17 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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