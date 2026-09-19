Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

Хранение капусты зимой: как подготовить кочаны, какую температуру и влажность поддерживать в погребе и какие 4 способа помогут сохранить урожай до весны.

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Какую капусту выбрать для длительного хранения / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

При какой температуре хранить капусту зимой

Как защитить кочаны от плесени и гнили

Где лучше всего хранить капусту в погребе

Длительное хранение белокочанной капусты требует правильной подготовки и соблюдения оптимального микроклимата. Чтобы овощи оставались свежими, хрустящими и без признаков плесени до самой весны, стоит соблюдать несколько проверенных правил. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание VSN.ua, для длительного хранения на зиму лучше всего подходят поздние и среднепоздние сорта. Кочаны должны быть плотными, твердыми и неповрежденными. Урожай собирают в сухую погоду и обязательно просушивают под навесом. Кочаны с трещинами или следами порчи оставлять не стоит - они быстро сгниют сами и могут испортить соседние овощи.

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Перед укладкой на хранение капусту желательно перебрать ещё раз. Самые крепкие и плотные кочаны стоит оставить для длительного хранения, а поврежденные экземпляры использовать в первую очередь. Важно также не укладывать овощи сразу после дождя или если на них осталась лишняя влага.

Оптимальные условия и правила подготовки

Температура и влажность: идеальными условиями для капусты являются температура от 0 до +2 °C и влажность на уровне 90–95%. В тепле она быстро вянет, а при повышенной влажности без вентиляции - покрывается плесенью. Помещение должно регулярно проветриваться, но без резких сквозняков и промерзания овощей. Верхние листья: не очищайте кочаны полностью. Несколько внешних здоровых листьев служат естественной защитой от механических повреждений и пересыхания. Поврежденные или загрязненные листья можно осторожно снять, но чрезмерно "раздевать" кочан не стоит. Подготовка помещения: погреб или подвал перед укладкой овощей следует тщательно проветрить и продезинфицировать, особенно если ранее в помещении были очаги плесени. Полки, ящики и стеллажи также желательно очистить от остатков прошлогоднего урожая.

Видео о том, как правильно хранить капусту до весны, можно посмотреть здесь:

Топ-4 способа хранения капусты в погребе

В подвешенном состоянии: во время сбора урожая оставляют длинную ножку, за которую кочаны подвязывают к потолку. Это обеспечивает максимальную циркуляцию воздуха со всех сторон. Главное, чтобы кочаны не касались стен, друг друга или влажных поверхностей.

В бумаге: каждый кочан оборачивают чистой сухой бумагой и выкладывают на полки. Бумага помогает защитить овощ от лишней влаги и случайных повреждений. Использовать пищевую пленку не рекомендуется из-за риска образования конденсата.

В ящиках: овощи складывают в деревянные или пластиковые ящики в один слой или небольшими рядами, оставляя пространство между ними. Не стоит утрамбовывать кочаны слишком плотно, ведь свободная циркуляция воздуха снижает риск появления гнили.

На стеллажах: кочаны выкладывают на деревянные полки ножками вверх так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Между овощами желательно оставлять небольшие промежутки, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг каждого кочана.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

В течение всей зимы капусту нужно регулярно осматривать, своевременно удаляя экземпляры, на которых появляются тёмные пятна или слизь. Особое внимание стоит уделять кочанам, которые начали размягчаться или имеют неприятный запах. Один испорченный овощ лучше сразу убрать из хранилища, чтобы проблема не распространилась на соседние кочаны.

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Об источнике: Волынская служба новостей (VSN) Волынская служба новостей (VSN) - это популярное региональное интернет-издание Украины, которое оперативно освещает главные общественно-политические, экономические и культурные события Луцка и Волынской области. Помимо свежих новостей региона и страны, портал регулярно публикует полезные бытовые советы, практические лайфхаки для дома и огорода, а также интересные аналитические материалы для широкого круга читателей.

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