Борщ потеряет цвет и вкус: что кладут первым — капусту или картофель

О чем вы узнаете:
- Когда добавлять картофель и капусту в борщ
- Чем отличается приготовление молодой и старой капусты
- Когда класть зажарку для насыщенного цвета
Соблюдение правильной последовательности добавления ингредиентов помогает сохранить насыщенный цвет, выраженный аромат и нужную консистенцию традиционного борща. Если положить овощи в кастрюлю не в той последовательности, они могут развариться или, наоборот, остаться твёрдыми, а зажарка не успеет полностью раскрыть свой вкус и цвет. Главред расскажет подробнее.
По информации издания УНИАН, последовательность укладки картофеля и капусты зависит прежде всего от сорта, зрелости и плотности овощей. Молодые овощи готовятся значительно быстрее, поэтому их не стоит добавлять одновременно со старыми.
Старый картофель и молодая капуста
Если для борща используют старый картофель и молодую капусту, первым в кастрюлю кладут картофель. Ему обычно требуется больше времени, чтобы стать мягким.
Примерно через 5 минут можно добавить молодую капусту. У неё нежные листья, и она быстро готовится, поэтому длительное варка может сделать её слишком мягкой и лишить приятной текстуры.
Старый картофель и твёрдая капуста
Другая ситуация возникает, если капуста старая, плотная и имеет твёрдые прожилки. Такой овощ требует больше времени для приготовления.
В этом случае капусту можно заложить примерно одновременно со старым картофелем. Так оба овоща успеют дойти до нужной консистенции примерно в одно и то же время.
Видео о том, как приготовить красный борщ, можно посмотреть здесь:
Когда добавлять зажарку
Пассерованные лук, морковь и свеклу с томатной пастой обычно добавляют ближе к завершению приготовления. К этому моменту картофель и капуста уже должны быть почти готовы.
Такой подход помогает сохранить насыщенный цвет и вкус борща. После добавления зажарки блюдо не стоит слишком долго кипятить на сильном огне, поскольку длительное варка может негативно повлиять на цвет и аромат свеклы.
Почему важна правильная последовательность
Если молодую капусту положить слишком рано, она может развариться, в то время как картофель ещё останется твёрдым. Если же твёрдую капусту добавить слишком поздно, она может не успеть стать мягкой к моменту готовности других овощей.
Поэтому при приготовлении борща стоит ориентироваться не только на рецепт, но и на состояние самих овощей. Чем они моложе и нежнее, тем позже их лучше добавлять в кастрюлю.
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Об источнике: УНИАН
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