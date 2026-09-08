Борщ потеряет цвет и вкус: что кладут первым — капусту или картофель

Как правильно добавлять картофель и капусту в борщ - какой овощ класть первым, когда добавлять молодую капусту и на каком этапе вводить зажарку.

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Секреты красного борща / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда добавлять картофель и капусту в борщ

Чем отличается приготовление молодой и старой капусты

Когда класть зажарку для насыщенного цвета

Соблюдение правильной последовательности добавления ингредиентов помогает сохранить насыщенный цвет, выраженный аромат и нужную консистенцию традиционного борща. Если положить овощи в кастрюлю не в той последовательности, они могут развариться или, наоборот, остаться твёрдыми, а зажарка не успеет полностью раскрыть свой вкус и цвет. Главред расскажет подробнее.

По информации издания УНИАН, последовательность укладки картофеля и капусты зависит прежде всего от сорта, зрелости и плотности овощей. Молодые овощи готовятся значительно быстрее, поэтому их не стоит добавлять одновременно со старыми.

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Старый картофель и молодая капуста

Если для борща используют старый картофель и молодую капусту, первым в кастрюлю кладут картофель. Ему обычно требуется больше времени, чтобы стать мягким.

Примерно через 5 минут можно добавить молодую капусту. У неё нежные листья, и она быстро готовится, поэтому длительное варка может сделать её слишком мягкой и лишить приятной текстуры.

Старый картофель и твёрдая капуста

Другая ситуация возникает, если капуста старая, плотная и имеет твёрдые прожилки. Такой овощ требует больше времени для приготовления.

В этом случае капусту можно заложить примерно одновременно со старым картофелем. Так оба овоща успеют дойти до нужной консистенции примерно в одно и то же время.

Видео о том, как приготовить красный борщ, можно посмотреть здесь:

Когда добавлять зажарку

Пассерованные лук, морковь и свеклу с томатной пастой обычно добавляют ближе к завершению приготовления. К этому моменту картофель и капуста уже должны быть почти готовы.

Такой подход помогает сохранить насыщенный цвет и вкус борща. После добавления зажарки блюдо не стоит слишком долго кипятить на сильном огне, поскольку длительное варка может негативно повлиять на цвет и аромат свеклы.

Почему важна правильная последовательность

Если молодую капусту положить слишком рано, она может развариться, в то время как картофель ещё останется твёрдым. Если же твёрдую капусту добавить слишком поздно, она может не успеть стать мягкой к моменту готовности других овощей.

Поэтому при приготовлении борща стоит ориентироваться не только на рецепт, но и на состояние самих овощей. Чем они моложе и нежнее, тем позже их лучше добавлять в кастрюлю.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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