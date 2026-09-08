Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
- Также враг добивается успехов на Славянском и Краматорском направлениях
Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 8 сентября.
Где зафиксировано продвижение оккупантов
По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Гришиного Покровской городской общины.
На Славянском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населенного пункта Каленики Лиманской городской общины.
Кроме того, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Краматорском направлении фронта. Враг продвинулся в районе села Федоровка Вторая Соледарской городской общины.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Гришино, Калеников и Федоровки Второй", - говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе
В оперативной информации от Генштаба отмечается , что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения.
В частности, 39 атак совершил враг на Покровском направлении.
На Славянском направлении противник совершил две наступательные операции в районе населенного пункта Кривая Лука.
На Краматорском направлении российские захватчики провели одну атаку в сторону Юрковки.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские войска 4–5 сентября продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов за этот период не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Ранее сообщалось, что Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Напомним, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замкнувшемся "Волчанском котле" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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