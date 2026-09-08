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Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта

Инна Ковенько
8 сентября 2026, 19:05
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Оккупационные войска продвинулись на Покровском, Славянском и Краматорском направлениях.
Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта
Враг продвинулся в районе Гришиного, Калеников и Федоровки Второй / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
  • Также враг добивается успехов на Славянском и Краматорском направлениях

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 8 сентября.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Гришиного Покровской городской общины.

Враг продвинулся в районе Гришино
Враг продвинулся вблизи Гришиного / Фото: DeepState

На Славянском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населенного пункта Каленики Лиманской городской общины.

Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта
Враг продвинулся вблизи Калеников / Фото: DeepState

Кроме того, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Краматорском направлении фронта. Враг продвинулся в районе села Федоровка Вторая Соледарской городской общины.

Враг продвинулся вблизи
Враг продвинулся вблизи Федоровки Второй / Фото: DeepState

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Гришино, Калеников и Федоровки Второй", - говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

В оперативной информации от Генштаба отмечается , что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения.

В частности, 39 атак совершил враг на Покровском направлении.

На Славянском направлении противник совершил две наступательные операции в районе населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну атаку в сторону Юрковки.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские войска 4–5 сентября продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов за этот период не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее сообщалось, что Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замкнувшемся "Волчанском котле" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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