Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

В "АТЕШ" заявили, что повреждение элементов железнодорожной инфраструктуры задержало движение поездов.

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Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

Военные РФ планировали переправить на Купянское направление очередной груз

Бывший военнослужащий РФ перешел на сторону "АТЕШ"

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. По их данным, были выведены из строя два релейных шкафа, которые обеспечивали работу железнодорожной автоматики.

Как утверждают партизаны, через этот участок российские военные планировали переправить на Купянское направление очередной груз с боеприпасами и инженерным оборудованием.

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В "АТЕШ" заявили, что повреждение элементов железнодорожной инфраструктуры привело к сбоям в работе автоматики и задержало движение поездов. В результате запланированное отправление военного эшелона якобы пришлось отложить.

По информации движения, груз предназначался для 138-й отдельной мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка, подразделения которых действуют на фронте.

Таким образом, вместо своевременной доставки необходимого имущества российские подразделения столкнулись с задержкой снабжения. Для восстановления логистики оккупантам, как утверждают представители "АТЕШ", пришлось оперативно корректировать маршруты доставки.

В партизанском движении также рассказали об одном из участников операции. По их словам, им стал бывший военнослужащий Вооруженных сил РФ, который оставил службу и впоследствии присоединился к "АТЕШ".

"Он сделал выбор не быть частью машины войны и теперь помогает тем, кто противостоит путинскому режиму. Они готовят насильственную мобилизацию в России, и их нужно остановить", - заявили представители движения.

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

Главред писал, что, по словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

Удары вглубь РФ - последние новости

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Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 августа Ростовскую область массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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