Еще не поздно: что посадить в сентябре и собрать урожай до зимы, секрет огородников

Сентябрь открывает сезон для холодостойких овощей, зелени и цветов, которые могут дать урожай ещё до наступления настоящих зимних холодов.

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Что посадить в сентябре - 10 культур для урожая к зиме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что можно посадить в сентябре на огороде

Какие овощи растут осенью до заморозков

Можно ли сажать огурцы и редис в сентябре

Сентябрь может стать одним из самых урожайных месяцев для огорода, если не ждать настоящего похолодания, а эффективно использовать переход от летней жары к более прохладной погоде. Эксперты проекта Epic Gardening в видео на YouTube назвали культуры, которые идеально подходят для осеннего выращивания и способны дать богатый урожай в течение ближайших недель или до наступления устойчивых морозов.

Что именно стоит посеять на участке в сентябре и как правильно ухаживать за растениями осенью - выяснял Главред.

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При планировании важно учитывать климат конкретного региона, ведь сроки посева и скорость развития растений напрямую зависят от температуры и даты первых заморозков. В то же время эксперты отмечают: часть осенних культур нужно готовить заранее, чтобы они не потеряли драгоценное время после сокращения продолжительности светового дня.

"Одной из самых больших ошибок, которую допускают те, кто хочет попробовать выращивать осенние культуры, является то, что они не начинают выращивать растения летом. Если вы подождете до осени, продолжительность светового дня сократится, и ваши растения просто не успеют созреть настолько, чтобы дать полноценный урожай до наступления настоящей зимы", - отметил эксперт Жак.

Какие сорта брокколи и кайлана подходят для осеннего огорода

Среди первых вариантов эксперты советуют обратить внимание на представителей семейства капустных. Для сентябрьского огорода можно выбрать как классические сорта, так и более выносливые культуры, способные легко переносить остатки летней жары.

"Если вы не хотите высаживать семена в помещении, можете просто выращивать кайлан. Он чрезвычайно устойчив к жаре. Он будет давать урожай даже тогда, когда на улице жарко", - отметил огородник Жак.

Для традиционной брокколи эксперт также назвал сорта, которые лучше всего приспособлены к переменчивой переходной погоде. В частности, "Белл Стар" прекрасно выдерживает более тёплые условия, а "Бургунди" легко переносит и прохладу, и остаточную высокую температуру.

Какую капусту и цветную капусту посадить в сентябре

Для осеннего сезона Жак рекомендует несколько сортов обычной капусты - "Red Acre", "Copenhagen" и "Caraflex". В более тёплый период особое внимание следует уделить регулярному поливу и грамотному расположению грядки.

"Просто позаботьтесь о том, чтобы у них было достаточно воды. А если в вашем саду есть затененный участок, я бы точно посадил там свою капусту", - советует эксперт.

Для тех, кто хочет вырастить цветную капусту, он предложил сорт "Твистер". Его главная особенность заключается в естественной листве, которая надежно прикрывает нежную кочан от прямых солнечных лучей.

Смотрите видео о том, какие сорта капусты и салата подходят для осени:

Как и когда сеять салат в сентябре

Осеннее похолодание открывает благоприятный сезон для листовых салатов. Грейлен рекомендует обратить внимание на сорт "баттер-кранч", но предупреждает, что чрезмерное тепло в начале роста может негативно повлиять на развитие растения.

"Температура не должна превышать 80 градусов (около 26 °C), так как это может привести к стрелкованию салата. Также большинство сортов салата нуждаются в постоянном увлажнении", - подчеркивает эксперт.

По его словам, семена можно высевать сразу в открытый грунт или начинать выращивать в помещении. После появления первых всходов важно поддерживать стабильную влажность.

"Если вы будете последовательно высаживать салат каждые три-четыре недели, плюс-минус, то будете получать урожай салата примерно каждые 30 дней вплоть до наступления заморозков", - отметил Грейлен.

Почему руккола - лучший выбор для быстрого урожая осенью

Одной из самых быстрорастущих культур для сентябрьского посева специалисты называют рукколу. Для её выращивания подходят открытые грядки, контейнеры и даже небольшие балконы или ёмкости.

"На мой взгляд, самое лучшее в рукколе - это то, как быстро она растет. Вам не придется долго ждать первых листочков. На самом деле оба этих сорта дадут вам молодые листочки, которые можно будет срывать уже через месяц", - отметил эксперт Бен.

Для осеннего посева он рекомендует сорта "Астро" и "Роки". Первый отличается более мягким нежным вкусом в молодом возрасте, тогда как второй обладает выраженной пикантной остротой.

Как вырастить бок-чой за месяц

Еще одним прекрасным вариантом для быстрого осеннего урожая является азиатская капуста бок-чой. Эксперт Мэг рекомендует миниатюрный сорт "Toy-Toy", который не требует длительного ожидания после посева.

"Мы будем относиться к бок-чою скорее как к листовой зелени. В частности, этот сорт созревает от посева до сбора урожая всего за 30 дней, что невероятно быстро", - отмечает эксперт.

Бок-чой прекрасно переносит прохладные ночи, а при соответствующих условиях способен давать свежую зелень в течение длительного периода. Мег советует повторять посевы через несколько недель для непрерывного урожая.

Можно ли сажать огурцы в сентябре

В регионах с длительной и теплой осенью сентябрь хорошо подходит и для повторного выращивания огурцов. Эксперт Шанни советует ориентироваться на местные сроки наступления заморозков и не медлить с последними посевами.

"Я всегда высеваю огурцы непосредственно в грунт и всегда забочусь о том, чтобы делать несколько последовательных посевов. Теперь я буду высевать примерно каждые три недели в течение следующего месяца-полутора", - отмечает специалист.

Она также обращает внимание на способ формирования кустов. Вертикальная опора обеспечивает оптимальное расстояние между растениями и существенно улучшает условия для развития побегов.

"Мой лучший совет - рассадить огурцы, оставляя между ними расстояние не менее 12 дюймов (около 30 см), и не выращивать их прямо на земле. Нужно дать им что-то вертикальное, по чему они смогут подниматься", - советует Шанни.

В чём преимущества капусты кейл для осеннего сбора

Кейл, в частности известный сорт "Лачинато", эксперты относят к базовым культурам прохладного сезона. Грейлен отмечает, что молодые растения можно сначала подготовить в помещении, а после появления более благоприятных условий пересадить непосредственно на грядку.

"Примерно через две-три недели после прорастания вы сможете смело пересаживать капусту "динозавр" прямо на свой огород. Срок созревания растения, вероятно, составит примерно от 20 до 60 дней", - отметил эксперт.

Главным преимуществом кейла является возможность собирать молодые листья постепенно, не дожидаясь полного формирования куста.

"Самое замечательное в капусте "динозавр" - то, что вы можете собирать эти молодые листья в любое время, чтобы добавить их в свежий салат. Кроме того, обрезая эти молодые листья, вы фактически стимулируете остальную часть растения к дальнейшему росту", - подчеркнул Грейлен.

Как вырастить салат ромен в прохладную погоду

Для сентябрьского огорода отлично подойдет и салат ромен. Грейлен рекомендует обратить внимание на сорт "Вивиан", который значительно лучше переносит температурные колебания.

"Оптимальный диапазон температур для нас - от 60 до 75 градусов (15–24 °C). Но я выбрал ромен "Вивиан" именно потому, что этот салат устойчив к стрелкованию", - отметил эксперт.

Расстояние между растениями при посадке ромена должно быть больше, чем для традиционных компактных сортов, поскольку он формирует широкую и объёмную розетку.

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Как собрать урожай редиса за три недели

Редис остается самым простым и быстрым вариантом для тех, кто стремится к мгновенному результату. Мег рекомендует высевать его непосредственно в открытый грунт и повторять посевы через равные промежутки времени.

"Это всегда лучший выбор. От посева до сбора урожая пройдет всего около трех недель", - отмечает эксперт.

В то же время редис крайне чувствителен к повреждению корней, поэтому рассадный способ для него категорически не подходит.

"Редис плохо переносит повреждения корневой системы. Поэтому его не стоит высаживать в рассадники. Его следует высевать прямо в почву", - подчеркнула Мег.

После появления первых всходов ростки обязательно нужно проредить, оставив достаточно свободного места для формирования крупных корнеплодов.

Как правильно сеять и подкармливать свеклу осенью

Десятой важной культурой для сентябрьского списка является свекла. Основатель проекта Кевин советует выбирать конкретный сорт в зависимости от регионального климата, скорости созревания и предполагаемого использования.

"Если вы живете в климатических условиях, где едва успеваете что-то посадить и собрать к сентябрю, то у меня есть для вас подходящий вариант. Но есть еще вкус и способ использования. Ведь, конечно, свеклу можно есть и с ботвой, и с корнем", - отметил эксперт.

Для короткого осеннего сезона он рекомендует сорт "Early Wonder", который способен дать полноценный урожай примерно через 48 дней. Среди других проверенных вариантов специалист назвал "Киоджиа", "Touchstone Gold", "Детройт дарк ред" и "Кровь быка".

Отдельного внимания заслуживает сам процесс посева, ведь одна семенная соплодие свеклы содержит несколько зародышей.

"В каждом из этих маленьких морщинистых шариков-кластеров содержится от двух до пяти отдельных семян. Многие люди кладут по два-три семечка в одну ямку, а со свеклой нужно поступать так: одно, одно, одно и одно", - отметил Кевин.

После появления всходов растения нужно обязательно проредить. Кроме того, эксперт советует не перегружать почву азотными удобрениями, чтобы не нарушить развитие корнеплода.

"Когда вы вносите в почву много азотосодержащих удобрений, у ваших корнеплодов будет интенсивный рост листьев. А корни не будут хорошо набирать массу. Поэтому просто не вносите слишком много азота в почву", - подытожил Кевин.

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Об источнике: Epic Gardening Epic Gardening - это американский образовательный медиапроект о садоводстве, огородничестве, выращивании продуктов и самообеспечении, основанный садоводом Кевином Эспириту (Kevin Espiritu). Проект развивается сразу на нескольких платформах - YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, в формате подкаста и через собственный сайт. Сам Эспириту позиционирует Epic Gardening как ресурс, призванный сделать садоводство проще и доступнее для людей с разным уровнем опыта. По данным самого проекта, его образовательный контент за годы работы привлек более 12 млн садоводов. Основой проекта является YouTube-канал Epic Gardening, где публикуются практические видео о выращивании овощей, фруктов, зелени и других культур. Авторы рассказывают о подготовке почвы, посеве семян, рассаде, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями, компостировании, обрезке растений, выращивании в контейнерах и на приподнятых грядках. Большое внимание уделяется городскому садоводству и выращиванию продуктов питания на небольшой площади - во дворе, на балконе или даже в помещении.

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