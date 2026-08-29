Зачем кладут листья мяты в выключенную духовку: практическое объяснение

Как устранить неприятный запах из духовки и микроволновки? Свежие листья мяты помогут освежить технику после приготовления жирных и ароматных блюд.

https://glavred.info/lifehack/navishcho-listya-m-yati-kladut-u-vimknenu-duhovku-praktichne-poyasnennya-10792406.html Ссылка скопирована

Лайфхак с мятой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Листья мяты перебьют неприятные запахи

Как правильно применить лайфхак

Когда этот способ наиболее эффективен

После запекания рыбы, жирного мяса или длительного приготовления пищи внутри кухонной техники нередко остаются стойкие и неприятные запахи. Избавиться от них поможет один простой, но эффективный натуральный прием со свежими листьями мяты. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, положить листья мяты внутрь духовки или микроволновой печи, когда они выключены, - это известный домашний прием для естественной дезодорации этих приборов. Благодаря насыщенному аромату мята помогает освежить пространство и перебить стойкие запахи, которые часто остаются после приготовления продуктов с высоким содержанием жира.

видео дня

Почему рекомендуется использовать мяту для бытовой техники

Положить листья мяты на противень или внутрь прибора после приготовления пищи - простой способ освежить его внутреннее пространство. Мята обладает интенсивным натуральным ароматом, который постепенно распространяется в замкнутом пространстве и помогает перебить посторонние запахи, остающиеся после жирных блюд.

Как применить лайфхак с мятой на практике

Подготовить емкость с мятой очень просто, и это не занимает много времени:

Вымойте и высушите: сначала вымойте свежие листья мяты и тщательно высушите их бумажными полотенцами.

сначала вымойте свежие листья мяты и тщательно высушите их бумажными полотенцами. Подготовьте емкость: положите листья в открытую емкость или контейнер.

положите листья в открытую емкость или контейнер. Поставить в выключенный прибор: контейнер можно ставить только в полностью выключенную и остывшую духовку или микроволновую печь.

контейнер можно ставить только в полностью выключенную и остывшую духовку или микроволновую печь. Оставить на ночь: за это время листья постепенно будут высвобождать свой аромат и помогут освежить внутреннее пространство прибора.

Видео о том, как можно использовать мяту, можно посмотреть здесь:

Когда этот трюк принесет наибольшую пользу

В целом этот метод можно использовать в следующих случаях:

После приготовления жирных блюд: после приготовления пищи с интенсивным запахом, в частности рыбы, жирного мяса или блюд с большим количеством специй.

после приготовления пищи с интенсивным запахом, в частности рыбы, жирного мяса или блюд с большим количеством специй. После уборки: после мытья духовки или микроволновой печи, чтобы дополнительно освежить их внутреннее пространство.

после мытья духовки или микроволновой печи, чтобы дополнительно освежить их внутреннее пространство. Во время длительного простоя: когда прибор остается неиспользованным в течение длительного времени.

Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика / Главред

Эксперты подчеркивают, что этот трюк стоит использовать только в качестве дополнения к регулярной уборке, а не в качестве её замены. Для удаления жира и остатков пищи поверхности приборов необходимо регулярно очищать соответствующими средствами.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред