Муж телеведущей раскрыл, когда из Киева полетят пассажирские самолеты

Муж Валентины Хамайко назвал дату, когда украинцы снова смогут летать.

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Муж Хамайко раскрыл важные для украинцев детали / Коллаж Главред, фото "Борисполь", ТСН

Кратко:

Когда заработает аэропорт "Борисполь"

О каком сроке идет речь

Супруг популярной украинской телеведущей Валентины Хамайко рассказал, сколько еще украинцам придется ждать прямых перелетов из Украины.

Так, военнослужащий и бизнесмен Андрей Онистрат рассказал, что воздушные ворота Украины откроются аж через четыре года. Об этом он поведал в рамках проекта "55 на 5".

видео дня

Валентина Хамайко замужем за Андреем Онистратом / пресс-служба 1+1

Впрочем, он не пояснил, с чем будет это связано и почему именно о таком сроке идет речь.

"Через четыре года украинцы смогут летать из Борисполя", - заявил супруг Валентины Хамайко.

Отметим, что ранее Валентина Хамайко впервые рассказала, какие у нее отношения с дочерью мужа Андрея Онистрата.

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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Ранее также стало известно о том, что принц Уильям, по сообщениям инсайдеров, отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе со своим братом принцем Гарри после его возвращения в Великобританию.

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О персоне: Валентина Хамайко Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей. Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.

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