Муж телеведущей раскрыл, когда из Киева полетят пассажирские самолеты

Кратко:
- Когда заработает аэропорт "Борисполь"
- О каком сроке идет речь
Супруг популярной украинской телеведущей Валентины Хамайко рассказал, сколько еще украинцам придется ждать прямых перелетов из Украины.
Так, военнослужащий и бизнесмен Андрей Онистрат рассказал, что воздушные ворота Украины откроются аж через четыре года. Об этом он поведал в рамках проекта "55 на 5".
Впрочем, он не пояснил, с чем будет это связано и почему именно о таком сроке идет речь.
"Через четыре года украинцы смогут летать из Борисполя", - заявил супруг Валентины Хамайко.
Отметим, что ранее Валентина Хамайко впервые рассказала, какие у нее отношения с дочерью мужа Андрея Онистрата.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.
Ранее также стало известно о том, что принц Уильям, по сообщениям инсайдеров, отказывается появляться на публичных мероприятиях вместе со своим братом принцем Гарри после его возвращения в Великобританию.
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О персоне: Валентина Хамайко
Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей.
Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.
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