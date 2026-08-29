Дроны атаковали Ростовскую область: поражены склады OZON, DNS и судостроительный завод

Местный губернатор ограничился сообщением об обломках и возгорании в лесополосе, не назвав ни одного пострадавшего объекта.

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После атаки дронов загорелись склады OZON и DNS в Ростовской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Дроны поразили склады OZON и DNS в Ростовской области

В Аксае загорелся корабль на судостроительном заводе

NASA FIRMS зафиксировала пожар на аэродроме в Крыму

В ночь на 29 августа Ростовскую область подверглась массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль. Громкий грохот раздался также в Ростове-на-Дону и Батайске, а на складских мощностях DNS возник масштабный пожар.

В компании OZON уже официально признали попадание в свой логистический объект. В свою очередь, факт поражения площадок DNS и судостроительного предприятия подтверждают источники издания Astra и Telegram-канал Exilenova+.

Что говорят местные власти

Реакция областной администрации свелась к максимально обтекаемым формулировкам. Губернатор Юрий Слюсар подтвердил сам факт атаки, однако ни одного пострадавшего предприятия или логистического хаба в его сообщении нет.

"Обломки беспилотников обнаружены на территории складских помещений" в Аксайском районе, а падение обломков БПЛА привело к "возгоранию в лесополосе", - отметил Слюсар.

Пожар на аэродроме в оккупированном Крыму

Ростовская область была не единственной горячей точкой на карте этой ночью. Спутниковые данные сервиса NASA FIRMS зафиксировали термальные аномалии и значительно южнее - на временно оккупированном полуострове.

Речь идет о пожаре на военном аэродроме в поселке Гвардейское - одном из ключевых объектов российской военной авиации в Крыму.

Пожар на военном аэродроме в поселке Гвардейское / Фото: NASA FIRMS

Дальнобойные удары Украины по России

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал наращивание украинских дальнобойных возможностей.

По его словам, удары по целям в глубине России повышают для Москвы цену продолжения войны и могут влиять на общественные настроения.

"Если вы задаетесь вопросом, является ли это целесообразной военной стратегией с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, это так. Это единственный способ, с помощью которого мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах", - подчеркнул он.

Атаки на территории РФ - новости

Как писал Главред, в пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, над Павловским Посадом поднимается черный дым.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

Также в ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ раздались взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы сообщали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилётов" вспыхнули пожары.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

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