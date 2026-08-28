Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

Алексей Тесля
28 августа 2026, 20:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.
Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара
РФ готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН

Главное:

  • Сохраняется опасность нанесения РФ нового массированного удара
  • Повышенная угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов
  • В ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет

В течении самого ближайшего времени сохраняется опасность нанесения страной-агрессором РФ нового массированного удара по Украине.

С таким предупреждением выступило американское разведывательное сообщество, сообщает Insider.

видео дня

Как отмечается, соответствующая информация об угрозе новых ударов РФ уже передана по каналам украинскому руководству.

Предупреждение американской разведки: детали

Кроме того, также сообщается о том, что основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.

Уточняется, что повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.

Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.

"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
/ Инфографика: Главред

Эксперт объяснил, чем опасны удары по энергосистеме Украины

Атаки на энергетические объекты могут обернуться перебоями с электричеством, поскольку повреждение даже нескольких важных элементов способно нарушить работу всей системы. Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, российские войска стремятся поражать подстанции и ключевые линии электропередачи - объекты, через которые проходит передача электроэнергии между регионами. Их повреждение заставляет перенаправлять потоки на другие участки сети.

В итоге оставшаяся инфраструктура получает дополнительную нагрузку, что повышает вероятность перегрузок и новых повреждений. Это, в свою очередь, может создать условия для временных ограничений электроснабжения.

Как ранее объяснял Рябцев, при возникновении угрозы операторы могут ограничивать потребление электричества. Такая мера позволяет сбалансировать систему, снизить нагрузку на оборудование и не допустить развития более серьезных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обстрелы война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:17Украина
Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

20:07Украина
1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

19:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чего

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чего

Последние новости

20:35

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

20:17

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:07

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

19:48

1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

19:31

"Тотальная боль": ведущая заявила о втором "прилете" в ее ЖК в КиевеВидео

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
19:28

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

19:10

Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремльмнение

19:03

Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

18:52

Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

Реклама
18:44

Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнительВидео

18:31

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

18:28

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:08

Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

17:52

Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

17:41

Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

Реклама
16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

Реклама
12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять