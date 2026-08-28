Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.

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РФ готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН

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Сохраняется опасность нанесения РФ нового массированного удара

Повышенная угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов

В ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет

В течении самого ближайшего времени сохраняется опасность нанесения страной-агрессором РФ нового массированного удара по Украине.

С таким предупреждением выступило американское разведывательное сообщество, сообщает Insider.

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Как отмечается, соответствующая информация об угрозе новых ударов РФ уже передана по каналам украинскому руководству.

Предупреждение американской разведки: детали

Кроме того, также сообщается о том, что основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.

Уточняется, что повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.

Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.

"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Эксперт объяснил, чем опасны удары по энергосистеме Украины

Атаки на энергетические объекты могут обернуться перебоями с электричеством, поскольку повреждение даже нескольких важных элементов способно нарушить работу всей системы. Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, российские войска стремятся поражать подстанции и ключевые линии электропередачи - объекты, через которые проходит передача электроэнергии между регионами. Их повреждение заставляет перенаправлять потоки на другие участки сети.

В итоге оставшаяся инфраструктура получает дополнительную нагрузку, что повышает вероятность перегрузок и новых повреждений. Это, в свою очередь, может создать условия для временных ограничений электроснабжения.

Как ранее объяснял Рябцев, при возникновении угрозы операторы могут ограничивать потребление электричества. Такая мера позволяет сбалансировать систему, снизить нагрузку на оборудование и не допустить развития более серьезных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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