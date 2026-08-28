Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

Кратко:
- О чем рассказал Робби Уильямс
- О какой проблеме он реально переживает
Британский певец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих переживаниях из-за внешности, признавшись, что сильно комплексовал из-за потери волос.
Как пишет The Daily Mail, по его словам, изменения во внешности стали для него серьёзным психологическим испытанием и повлияли на уверенность в себе.
Артист отметил, что с возрастом стал иначе воспринимать себя и собственное отражение, однако привыкнуть к этому оказалось непросто. Он не скрывает, что тема внешности и старения вызывает у него тревогу, несмотря на многолетнюю карьеру и популярность.
При этом певец старается относиться к ситуации с самоиронией и постепенно принимать происходящие изменения. Он подчёркивает, что подобные переживания знакомы многим, даже если со стороны кажется, что у публичных людей нет причин для неуверенности.
По словам Уильямса, работа над внутренним состоянием и принятие себя стали важной частью его жизни, помогая справляться с комплексами и чувствовать себя более комфортно.
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О персоне: Робби Уильямс?
Робби Уильямс - британский певец, автор песен, бывший участник группы Take That. Один из самых продаваемых британских музыкантов. Во время сольной карьеры выпустил 14 альбомов и сборников, а также 10 синглов ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" и пр.).
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