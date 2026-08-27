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Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

Руслана Заклинская
27 августа 2026, 23:04
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Этот лайфхак основан на предположении, что низкая температура может временно замедлить некоторые химические процессы внутри батарейки.
Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет
Батарейки в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Зачем кладут батарейки в морозильную камеру
  • Для чего батарейки заворачивают в алюминиевую фольгу
  • Почему литий-ионные аккумуляторы нельзя класть в морозилку

Батарейки используются во множестве повседневных устройств - от пультов дистанционного управления и часов до игрушек, камер и другой техники. Наиболее распространенными остаются батарейки типов AA и AAA, которые обычно используются в устройствах с невысоким энергопотреблением.

Главред разобрался, зачем это делают и действительно ли такой способ может помочь.

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Зачем кладут батарейки в морозильную камеру

С годами появилось немало бытовых лайфхаков, призванных продлить срок службы батареек. Один из них, как пишет El Cronista, заключается в том, чтобы положить батарейки в морозильную камеру, предварительно завернув их в алюминиевую фольгу.

Лайфхак с морозильной камерой основан на предположении, что низкая температура может временно замедлить определенные химические процессы внутри батарейки, когда она не используется. Благодаря этому якобы удается несколько уменьшить потерю заряда во время хранения.

Однако это не означает, что полностью разряженная батарейка после охлаждения волшебным образом восстановит свою емкость. Эффект от такого способа, если он и проявляется, ограничен.

Особенно это касается щелочных батареек AA и AAA, которые используются в пультах, часах, игрушках и других устройствах. Некоторые люди оставляют их на холоде на несколько часов, надеясь получить еще немного заряда.

Можно ли таким способом восстановить разряженную батарейку

Если щелочная батарейка уже использовалась и начала терять емкость, её иногда пытаются положить в морозильную камеру на несколько часов. Считается, что после охлаждения она может временно восстановить часть своей емкости.

Однако убедительных доказательств эффективности такого способа нет. В основном это бытовой эксперимент, о котором пользователи сообщают на основе собственного опыта.

Что не стоит класть в морозилку
Что не стоит класть в морозилку / Инфографика: Главред

Поэтому морозильную камеру не стоит рассматривать как способ полноценной "перезарядки" обычных батареек. Не стоит также путать обычные щелочные батарейки с аккумуляторами, которые используются в смартфонах и другой современной технике. Для них правила хранения совсем другие.

Зачем батарейки заворачивают в алюминиевую фольгу

Алюминиевая фольга сама по себе не восстанавливает заряд батарейки и не создает дополнительную электроэнергию. В этом бытовом лайфхаке ее используют преимущественно как своеобразную оболочку при хранении.

В то же время с фольгой нужно быть особенно осторожными. Если металл одновременно коснется положительного и отрицательного полюсов батарейки, это может привести к короткому замыканию. Поэтому нельзя просто плотно обматывать батарейку фольгой так, чтобы она могла соприкасаться с обеими клеммами.

Как правильно хранить батарейки AA и AAA

Если речь идет о новых щелочных батарейках, которые планируется хранить в течение длительного времени, морозильная камера вообще не нужна. Лучше хранить их в прохладном и сухом месте, вдали от источников тепла.

Желательно оставлять батарейки в оригинальной упаковке до момента использования. Это помогает защитить их от контакта с влагой и случайного замыкания.

Если вы все же решили поэкспериментировать с охлаждением уже использованной щелочной батарейки, делать это стоит не регулярно. В приведенном бытовом способе рекомендуют оставлять батарейку в холодильнике или морозильной камере максимум примерно на 12 часов и только один раз.

После охлаждения батарейку нужно дать ей нагреться до комнатной температуры перед использованием, чтобы избежать проблем из-за конденсации.

Можно ли класть литиевые аккумуляторы в морозильную камеру

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не следует класть в морозильную камеру в качестве домашнего способа восстановления заряда. Такие аккумуляторы используются в смартфонах, ноутбуках, камерах, дронах и других электронных устройствах.

Экстремально низкие температуры могут негативно повлиять на их компоненты, а при последующем нагревании может образовываться конденсат. Поэтому в случае с литиевыми аккумуляторами лучше следовать рекомендациям производителя и не экспериментировать с морозильной камерой.

Стоит ли регулярно класть батарейки в морозилку

Морозильная камера не должна становиться обычным способом хранения или восстановления батареек. Для обычных щелочных батареек типов AA и AAA польза от такого трюка ограничена, а для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов он может быть опасен.

Лучший способ продлить срок службы батареек - правильно их хранить, не оставлять надолго в неработающих устройствах и использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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