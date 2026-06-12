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Что означают буквы AA и AAA на батарейках: загадка, о которой мало кто знает

Анна Ярославская
12 июня 2026, 03:31
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Старая маркировка батареек полностью изменилась из-за уменьшения техники.
Батарейки
Маркировка батареек: как полупроводниковая революция уничтожила тип B / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Тайное значение буквенной маркировки на приборах
  • Причину глобального доминирования пальчиковых АА
  • Историю исчезновения старых элементов питания А и B

Батарейки AA и AAA встречаются повсюду — в пультах дистанционного управления, игрушках, фонариках и даже часах. Но мало кто задумывается, какой смысл заложен в этой буквенной маркировке и как данные форматы завоевали глобальный рынок.

Ответ кроется в эволюции технологий и банальном стремлении к стандартизации.

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Как появилась буквенная классификация: от гигантов к карликам

В середине XX века, на этапе бурного развития портативной электроники, производители столкнулись с хаосом. Каждая фабрика выпускала элементы питания собственных габаритов, что жутко раздражало покупателей и раздувало себестоимость техники. Чтобы навести порядок, регулирующие органы ввели единую буквенную систему для цилиндрических аккумуляторов, пишет Tn.com.ar.

Изначально линейка выстраивалась по принципу "от меньшего к большему" и маркировалась простыми буквами: A, B, C и D. Однако технический прогресс не стоял на месте, а сами гаджеты стремительно уменьшались. Чтобы не ломать уже созданную систему, для еще более компактных источников энергии придумали дублировать буквы. Так мир узнал форматы AA, AAA и ультрамелкие AAAA.

  • AA: "золотая середина" — оптимальный баланс габаритов и емкости для базовой техники.
  • AAA: утонченная и облегченная версия для компактных пультов, мелких игрушек и карманных плееров.
  • AAAA: миниатюрные элементы питания для специфических тонких приборов (например, стилусов).

Секрет тотального доминирования формата АА

Батарейка типа АА (в народе — "пальчиковая") удерживает лидерство благодаря идеальному сочетанию физического размера и запаса энергии. Она легко помещается в большинство бытовых приборов, гарантируя при этом их долгую и стабильную работу.

Второй фактор успеха — абсолютная доступность. Купить "пальчиковые" элементы можно в любом месте: от крупного гипермаркета электроники до газетного киоска или аптеки. Кроме того, они невероятно универсальны по своему химическому составу. Сегодня на рынке без проблем можно найти недорогие щелочные (алкалиновые) варианты, долговечные литиевые элементы, а а также многоразовые перезаряжаемые аккумуляторы (NiMH).

Именно эта гибкость сделала АА безальтернативным выбором для беспроводных компьютерных мышей, мощных фонарей и сотен других повседневных товаров.

Куда пропали батарейки А и В

Элементы с маркировкой А и B в свое время они были невероятно востребованы. Их активно использовали для питания первых громоздких радиоприемников и ранних электронных приборов, где каждая батарейка отвечала за снабжение током отдельного узла микросхемы.

Конец их эпохе положила полупроводниковая революция. С появлением транзисторов техника стала в разы экономичнее и компактнее. Потребность в крупных батареях отпала, и на передовую вышли более изящные "пальчиковые" аналоги. В итоге форматы А и B были вытеснены с массового рынка, став достоянием истории, антикварной техники и коллекционеров.

Как писал Главред, батарейки используют все, но совсем мало людей правильно прощаются с ними, когда батарейки выходят из строя.

На самом деле, батарейки категорически запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором. Всё потому, что одна батарейка содержит ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Отправленная в обычный мусор батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы и 400 литров грунтовых вод.

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Источник: TN.com.ar

TN.com.ar — это ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионному охвату в соцсетях, портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

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