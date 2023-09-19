Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

Батарейками пользуются для разных целей, но практически все. Однако мало кто знает, можно ли выкинуть батарейки в обычную урну.
Почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор
Такой популярный предмет, как батарейки используют все, но совсем мало людей правильно прощаются с ними, когда батарейки выходят из строя.
На самом деле, батарейки категорически запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором. Всё потому, что одна батарейка содержит ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Отправленная в обычный мусор батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы и 400 литров грунтовых вод.
Как правильно выбрасывать батарейки
Отработанные элементы питания, аккумуляторы и батарейки необходимо утилизировать в специализированные пункты, которые их принимают. В Украине, например, эти пункты и специалные контейнеры стоят в некоторых супермаркетах.
Что можно сделать с использованными батарейками
Естественно, отработанная батарейка не даст уже никакой пользы, но отправляться в пункт приема отработанного материала ради одной пары батареек - неразумно. Для этого можно определить контейнер с крышкой для их хранения дома. Контейнером может быть даже обычная пустая пластиковая бутылка. А вот когда предметов накопится около 1-2 кг, их можно отнести в пункт приема.
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