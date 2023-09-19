Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

Главрде расскажет, можно ли выкинуть батарейки привычным способом и как лучше это сделать.

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Почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор / коллаж: Главред, фото: скриншот

Батарейками пользуются для разных целей, но практически все. Однако мало кто знает, можно ли выкинуть батарейки в обычную урну.

Почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

Такой популярный предмет, как батарейки используют все, но совсем мало людей правильно прощаются с ними, когда батарейки выходят из строя.

На самом деле, батарейки категорически запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором. Всё потому, что одна батарейка содержит ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Отправленная в обычный мусор батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы и 400 литров грунтовых вод.

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Как правильно выбрасывать батарейки

Отработанные элементы питания, аккумуляторы и батарейки необходимо утилизировать в специализированные пункты, которые их принимают. В Украине, например, эти пункты и специалные контейнеры стоят в некоторых супермаркетах.

Что можно сделать с использованными батарейками

Естественно, отработанная батарейка не даст уже никакой пользы, но отправляться в пункт приема отработанного материала ради одной пары батареек - неразумно. Для этого можно определить контейнер с крышкой для их хранения дома. Контейнером может быть даже обычная пустая пластиковая бутылка. А вот когда предметов накопится около 1-2 кг, их можно отнести в пункт приема.

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