Зачем в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение удивит многих

Рассказываем, почему эта практика была так распространена и есть ли смысл применять ее сегодня.

В советское время быт имел свои особенности, которые сегодня могут показаться странными. Например, рядом с продуктами в морозилке можно было найти батарейки. Для современного поколения это выглядит странно, но тогда такой способ хранения имел свое объяснение.

Главред расскажет, почему в советские времена батарейки оказывались в морозильной камере и имеет ли смысл этот метод сегодня.

Зачем в СССР замораживали батарейки

В те времена самыми распространенными были солевые батарейки. Как пишет УНИАН, они быстро разряжались, а при длительном хранении теряли работоспособность. Существовало мнение, что холод замедляет химические реакции внутри элемента питания, а следовательно, продлевает его "жизнь". Поэтому люди, которые хотели сохранить запас батареек на годы, клали их в холодильник или морозильную камеру.

Другая распространенная версия - "реанимация" почти разряженных батареек. Их оставляли в морозилке на 15-20 минут, после чего они могли еще короткое время работать. Это объяснялось тем, что при охлаждении менялась плотность электролита и внутреннее сопротивление. В результате пульт или часы могли продержаться еще несколько часов.

Актуально ли это сегодня

Современные источники питания значительно отличаются от тех, что использовались 30-40 лет назад. Щелочные батарейки теряют только 2-3% заряда в год при комнатной температуре, поэтому держать их в холоде нет смысла. Литийонные аккумуляторы вообще плохо переносят низкие температуры, ведь мороз снижает их емкость и может повредить химическую структуру.

Солевые батарейки до сих пор можно найти в продаже, но они остаются малоэффективными и склонными к протеканию. Если вы все же решите хранить их в холодильнике, рекомендуем класть их в герметичный пакет и перед использованием дать им нагреться до комнатной температуры. Иначе конденсат может вызвать коррозию контактов или даже повредить устройство.

Независимо от типа батарейки, после использования ее нельзя выбрасывать в обычный мусор. Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами сотни литров воды. В Украине действует много пунктов приема отработанных источников питания — их можно найти на заправках, в супермаркетах или специальных экоцентрах.

