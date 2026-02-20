Укр
В Одессе - энергокризис: какая ситуация со светом и теплом и когда станет легче

Анна Ярославская
20 февраля 2026, 10:56
170
Пункты несокрушимости работают круглосуточно. Только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан.
Атака на энергетику
ДТЭК ликвидирует последствия атак в Одессе и области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/dtekoem

Кратко:

  • В Одессе продолжаются блекауты из-за повреждения энергосистемы
  • Специалисты ДТЭК работают круглосуточно
  • За последние сутки более 13 тысяч жителей обратились в Пункты несокрушимости

Ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. В городе продолжают круглосуточно работать Пункты несокрушимости. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, специалисты ДТЭК ликвидируют последствия вражеских атак и работают над возобновлением поставок электроэнергии.

видео дня

Пункты несокрушимости работают круглосуточно. Только за минувшие сутки их посетило более 13 тысяч горожан, в том числе 5 тысяч воспользовались мобильными пунктами обогрева.

Местные жители, в частности в микрорайоне Таирова, сообщают, что тепло постепенно начинает возвращаться в дома. В то же время в чат-боте ДТЭК отмечают, что возобновление электроснабжения запланировано на 23 февраля.

Лысак также сообщил, что Одесса получила промышленный генератор мощностью 640 кВт, позволяющий поддерживать жизнедеятельность города во время возможных блэкаутов.

Помощь пришла из Нидерландов в результате сотрудничества Одесской военной администрации с фондом Friese Rijders и общественной организацией "Христианская миссия "Новая жизнь".

Одесса получила мощный генератор из Нидерландов
Одесса получила мощный генератор из Нидерландов / t.me/odesaMVA

Генераторная установка будет использована для обеспечения резервного электроснабжения важных объектов критической инфраструктуры города.

Благотворители подчеркнули, что это одна из первых в своем роде поставок такого масштаба и подтвердили намерения продолжать поддерживать Одесский регион.

Одесса получила мощный генератор из Нидерландов
Генератор мощностью 640 кВт уже прибыл в Одессу / t.me/odesaMVA

Отключение света в Одессе сегодня

Как сообщили в ДТЭК Одесса, 20 февраля, согласно команде Укрэнерго, будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области.

"Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами", - говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

"В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику", - добавили в ДТЭК.

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости?

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Обстрелы Россией Одессы и области - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом оказалась и энергетика в Одесской области. Разрушения чрезвычайно серьезные и ремонт потребует длительного времени.

В результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Глава ОВА уточнил, что целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

В ночь на 12 февраля армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я большая подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг.

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Одесса ДТЭК новости Одессы отключения света
