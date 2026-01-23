Света будет еще меньше: какая ситуация с электричеством в Одесской области 23 января

Графики отключений использовали только там, где это технически возможно.

В Одесской области ввели экстренные отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

На Одесчине введены экстренные отключения

Свет могут отключать внезапно и на неопределённое время

Плановые графики применялись только там, где это технически возможно

В Одесской области возникла тяжелая ситуация с электроснабжением из-за российских ракетно-дроновых атак. В части области ранее действовали графики отключений, что позволяло прогнозировать подачу света. Сейчас их отменили. По команде Укрэнерго введены экстренные отключения.

Как сообщили в ДТЭК, во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Свет могут выключать внезапно и на разное время, без предупреждений для потребителей.

В случае изменений жителей области обещают оперативно информировать через официальные источники.

Отметим, графики отключений использовали только там, где это технически возможно. В самой Одессе они пока не применяются.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света в Одессе сегодня

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС, действуют мобильные пункты.

Как писал Главред, утром 23 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, причиной этого является сложная ситуация в энергосистеме после обстрелов страны-агрессора России.

О переходе от графиков к аварийным отключениям сообщили облэнерго Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей. Кроме этого, экстренные отключения введены в Днепропетровской и Киевской областях.

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней

22 января Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.

