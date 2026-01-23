Света будет еще меньше: какая ситуация с электричеством в Одесской области 23 января

Кратко:
- На Одесчине введены экстренные отключения
- Свет могут отключать внезапно и на неопределённое время
- Плановые графики применялись только там, где это технически возможно
В Одесской области возникла тяжелая ситуация с электроснабжением из-за российских ракетно-дроновых атак. В части области ранее действовали графики отключений, что позволяло прогнозировать подачу света. Сейчас их отменили. По команде Укрэнерго введены экстренные отключения.
Как сообщили в ДТЭК, во время экстренных отключений почасовые графики не действуют. Свет могут выключать внезапно и на разное время, без предупреждений для потребителей.
В случае изменений жителей области обещают оперативно информировать через официальные источники.
Отметим, графики отключений использовали только там, где это технически возможно. В самой Одессе они пока не применяются.
Отключение света в Одессе сегодня
Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света Одесса Вайбер:
https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
График отключения света Одесса Телеграм:
https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot
Группы отключения света Одесса:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Где найти пункт несокрушимости
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС, действуют мобильные пункты.
Как писал Главред, утром 23 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, причиной этого является сложная ситуация в энергосистеме после обстрелов страны-агрессора России.
О переходе от графиков к аварийным отключениям сообщили облэнерго Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей. Кроме этого, экстренные отключения введены в Днепропетровской и Киевской областях.
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней
22 января Министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Также украинцам рекомендуют собрать чемодан с документами, теплой одеждой, аптечкой, средствами обогрева и личной гигиены, проверить исправность транспорта и позаботиться о достаточном запасе топлива и наличных денег.
