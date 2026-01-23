Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Что сообщили в Укрэнерго:
- В ряде областей начали действовать аварийные отключения
- Ситуация в энергосистеме Украины осложнилась
- Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения
Утром 23 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, причиной этого является сложная ситуация в энергосистеме после обстрелов страны-агрессора России.
В регионах, где применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики обесточивания не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение... Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.
В каких областях ввели аварийные отключения
На данный момент о переходе от графиков к аварийным отключениям сообщили облэнерго Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей. Кроме этого, экстренные отключения введены в Днепропетровской и Киевской областях.
Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.
Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.
Ранее министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.
