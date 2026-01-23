От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

Кратко:
- В Пензе прогремела серия взрывов
- Загорелась нефтебаза "Пензанефтепродукт"
- Губернатор подтвердил атаку дронов и пожар на нефтебазе
В ночь на 23 января в российской Пензе прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Начался сильный пожар. В результате обстрела в Пензе загорелась местная нефтебаза "Пензанефтепродукт". Также под ударом оказалась ТЭЦ.
Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА по всей территории Пензенской области РФ объявили около часа ночи. Также россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в "целях безопасности".
Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00 часов. Местные рассказали медиа о том, что от взрывов, которые прогремели на севере Пензы, "тряслись стены".
"Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов", — отметили в канале.
Как утверждают россияне, взрывы прозвучали из-за работы сил ПВО по целям в небе.
Как пишет мониторинговый канал Supernova+, удар дронов попал завод "Пензанефтепродукт" и местная ТЭЦ. В городе - мощный пожар, видны черные клубы дыма.
Смотрите видео - Российскую Пензу атаковали дроны:
Губернатор региона Олег Мельниченко подтвердил атаку дронов.
"Около четырех часов утра в результате атаки БпЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - заявил он.
Энергетическое перемирие - что известно
На переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) США и Украина могут предложить России ограниченное прекращение огня.
По этому плану Москва прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Атаки по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 20 января дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород. Ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". Начался сильный пожар.
В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Под удар также, вероятно, попал авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.
В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.
В ночь на 2 января неизвестные беспилотники атаковали Самарскую область страны-агрессора России. Под удар могли попасть сразу два НПЗ.
