Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

Руслан Иваненко
22 января 2026, 21:35
315
Зеленский подчеркивает важность диалога и готовности сторон к уступкам в трехсторонних переговорах.
Трамп, Путин, Зеленский
США и Украина предлагают России ограниченное прекращение огня / коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • США и Украина предлагают России ограниченное перемирие
  • Перемирие может касаться энергетической инфраструктуры
  • Встреча потенциально состоится в Абу-Даби в пятницу-субботу

На переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) США и Украина могут предложить России ограниченное прекращение огня. По этому плану Москва прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает ТСН.

По данным издания, трехсторонняя встреча ожидается в пятницу и субботу в столице ОАЭ, однако Россия пока не подтвердила свое участие.

видео дня

Позиция Украины и США

"Лучше иметь хоть какой-то диалог, чем не иметь никакого", — заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут на "техническом уровне".

Он подчеркнул, что "для прогресса обе стороны должны быть готовы к уступкам. Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, понимаете, к этому должны быть готовы все — не только Украина".

В Офисе президента уточнили, что трехсторонняя встреча окончательно не подтверждена, и украинская и американская стороны ожидают ответа Москвы.

Роль США в переговорном процессе

Как сообщается, в четверг специальный посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят идею ограниченного прекращения огня с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этого они сразу отправятся в Абу-Даби для участия в "рабочих группах".

Позиция России и условия Путина

Источники издания отмечают, что на этой неделе Россия сообщила США о готовности Путина проводить параллельные переговоры с Украиной при участии посредников, но официального согласия на трехсторонние переговоры Москва не дала.

Если Путин согласится, это станет первым случаем совместной встречи США, Украины и России со времени возвращения Трампа к власти.

На отдельном мероприятии в Давосе Виткофф заявил, что "был достигнут значительный прогресс и мы сейчас на финишной прямой". Он добавил: "Я думаю, мы свели все к одному вопросу... а значит, его можно решить".

Вместе с тем Путин требует обсуждения масштабных вопросов, включая радикальный пересмотр европейской безопасности и внутриполитические изменения в Украине, которые укрепили бы ее связи с Россией.

Мирный план США из 20 пунктов
20-пунктный мирный план США / Инфографика: Главред

Энергетический аспект

Источники, знакомые с обсуждениями, добавляют, что США и Украина рассматривают возможность предложить Москве ограниченное прекращение огня, но переговоры по этому вопросу находятся на начальной стадии.

Один из собеседников выразил сомнение, что Путин согласится на предложения, ведь удары по энергетической инфраструктуре являются важным рычагом для Кремля.

В то же время украинские чиновники отмечают, что власти колеблются по поводу энергетического прекращения огня, поскольку дроны успешно поражают российские нефтяные и газовые объекты, включая танкеры "теневого" флота РФ в Черном и Средиземном морях.

Когда завершится активная фаза войны – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду высказал мнение о дальнейшем ходе переговоров в войне России против Украины.

По его словам, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение конфликта.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее — потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", — отметил Клочок.

Эксперт подчеркивает, что активизация переговоров может произойти уже в ближайшие недели, и призывает учитывать политические мотивы ключевых участников, в частности стремление Трампа продемонстрировать достижение мира на международной арене.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

Напомним, что Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:35Мир
Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:23Украина
16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:46Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

Последние новости

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Для Павлограда отдельный график: как будут отключать свет в Днепре и области 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

Реклама
20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

Реклама
18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Реклама
14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять