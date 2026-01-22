США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

Зеленский подчеркивает важность диалога и готовности сторон к уступкам в трехсторонних переговорах.

США и Украина предлагают России ограниченное прекращение огня / коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

США и Украина предлагают России ограниченное перемирие

Перемирие может касаться энергетической инфраструктуры

Встреча потенциально состоится в Абу-Даби в пятницу-субботу

На переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) США и Украина могут предложить России ограниченное прекращение огня. По этому плану Москва прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает ТСН.

По данным издания, трехсторонняя встреча ожидается в пятницу и субботу в столице ОАЭ, однако Россия пока не подтвердила свое участие.

Позиция Украины и США

"Лучше иметь хоть какой-то диалог, чем не иметь никакого", — заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут на "техническом уровне".

Он подчеркнул, что "для прогресса обе стороны должны быть готовы к уступкам. Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, понимаете, к этому должны быть готовы все — не только Украина".

В Офисе президента уточнили, что трехсторонняя встреча окончательно не подтверждена, и украинская и американская стороны ожидают ответа Москвы.

Роль США в переговорном процессе

Как сообщается, в четверг специальный посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят идею ограниченного прекращения огня с президентом России Владимиром Путиным в Москве. После этого они сразу отправятся в Абу-Даби для участия в "рабочих группах".

Позиция России и условия Путина

Источники издания отмечают, что на этой неделе Россия сообщила США о готовности Путина проводить параллельные переговоры с Украиной при участии посредников, но официального согласия на трехсторонние переговоры Москва не дала.

Если Путин согласится, это станет первым случаем совместной встречи США, Украины и России со времени возвращения Трампа к власти.

На отдельном мероприятии в Давосе Виткофф заявил, что "был достигнут значительный прогресс и мы сейчас на финишной прямой". Он добавил: "Я думаю, мы свели все к одному вопросу... а значит, его можно решить".

Вместе с тем Путин требует обсуждения масштабных вопросов, включая радикальный пересмотр европейской безопасности и внутриполитические изменения в Украине, которые укрепили бы ее связи с Россией.

20-пунктный мирный план США / Инфографика: Главред

Энергетический аспект

Источники, знакомые с обсуждениями, добавляют, что США и Украина рассматривают возможность предложить Москве ограниченное прекращение огня, но переговоры по этому вопросу находятся на начальной стадии.

Один из собеседников выразил сомнение, что Путин согласится на предложения, ведь удары по энергетической инфраструктуре являются важным рычагом для Кремля.

В то же время украинские чиновники отмечают, что власти колеблются по поводу энергетического прекращения огня, поскольку дроны успешно поражают российские нефтяные и газовые объекты, включая танкеры "теневого" флота РФ в Черном и Средиземном морях.

Когда завершится активная фаза войны – мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду высказал мнение о дальнейшем ходе переговоров в войне России против Украины.

По его словам, президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение конфликта.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее — потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", — отметил Клочок.

Эксперт подчеркивает, что активизация переговоров может произойти уже в ближайшие недели, и призывает учитывать политические мотивы ключевых участников, в частности стремление Трампа продемонстрировать достижение мира на международной арене.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

Напомним, что Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

