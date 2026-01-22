Укр
Читать на украинском
Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2026, 17:26обновлено 22 января, 18:21
Первая встреча состоится в ОАЭ уже 23-24 января.
Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров
Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

  • Украина, США и РФ проведут трехстороннюю встречу
  • Переговоры ожидаются 23-24 января

Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

Перед этим в Москву отправятся американские представители.

"Прежде всего, да, американская команда поедет сегодня в Москву. Они ждали нашей встречи. И сейчас они поедут, и моя команда встретится с американской командой. Думаю, будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах завтра и послезавтра", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что это лучше, чем не иметь диалога вообще. Он также добавил, что в состав украинской делегации войдут:

  • Кирилл Буданов - руководитель Офиса президента Украины;
  • Рустем Умеров - секретарь СНБО Украины;
  • Сергей Кислица - первый заместитель руководителя Офиса президента Украины;
  • Давид Арахамия - председатель фракции "Слуга народа";
  • Андрей Гнатов - начальник Генштаба ВСУ.

Когда завершится активная фаза войны — мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Совет мира
Совет мира / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

Читайте также:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владимир Зеленский Давос Всемирный экономический форум в Давосе мирные переговоры





