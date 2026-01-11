Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок

Россия молча признала поражение в Венесуэле, Трамп будет продолжать жесткие действия в отношении РФ и Европы, убежден Валерий Клочок.

https://glavred.info/interview/tramp-budet-toropitsya-do-konca-yanvarya-evropa-vytorguet-dlya-sebya-bezopasnost-klochok-10731014.html Ссылка скопирована

Трамп будет все чаще прибегать к точечным военным операциям - Клочок / Коллаж Главред

После встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже вокруг темы гарантий безопасности для Украины появилось больше вопросов, чем ответов. Западные СМИ заговорили о разногласиях между США и Европой, возможном размещении иностранных войск и даже о якобы сорванном финальном коммюнике. Впрочем, за кулисами громких заголовков ситуация выглядит гораздо сложнее.

В интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, была ли парижская встреча реальным шагом к гарантиям безопасности для Украины, почему Европа на самом деле пытается выторговать гарантии не только для Киева, но и для себя, и какую роль в этой игре играют Соединенные Штаты и Дональд Трамп.

Насколько реалистичными выглядят обсужденные в Париже "коалицией желающих" вещи в украинских реалиях?

видео дня

Прежде всего, встреча в Париже была запланирована в рамках подготовки гарантий безопасности. Президент Макрон обещал представить соответствующий план, однако его так и не было представлено. Поэтому публикации в западной прессе о том, что американцы якобы не поддержали финальное коммюнике – это фейк, ведь документа не было.

Для чего это распространялось – я сказать не готов. Есть предположение, что это была попытка показать: мол, американцы не хотят поддерживать Европу и Украину. По моему мнению, это была прямая информационная кампания против США, представители которых, кстати, неожиданно появились на этой встрече.

Встреча в целом планировалась на один день. В итоге была подписана только декларация о намерениях направить войска в Украину после окончания войны. И подписали ее только две страны, кроме Украины — Франция и Великобритания. К тому же, президент Зеленский в комментариях для прессы в чате Офиса президента сообщил, что план еще готовится. То есть "коалиция желающих" собралась, чтобы что-то обсудить, но присутствие американцев изменило их планы. Согласно сообщениям Умерова, за два дня в Париже было проведено три раунда переговоров с американской стороной (не исключено, что в присутствии европейцев) по мирному соглашению. А точнее — достижению его финальной рамки.

Впрочем, "коалиция желающих", которая заседала в Европе, в моем понимании стала очередным проявлением акта "обеспокоенности". К сожалению, пока только это.

Зеленский также говорил о том, что Россия, независимо от того, что обсуждали европейские лидеры,не согласится ни на какие условия. Ведь даже если вспомнить четыре предыдущих документа, которые россияне видели ранее, то получается, что их позиция не изменилась.

Что касается того, что якобы обсуждается в рамках переговоров с Соединенными Штатами, — я не видел ни одного документа. Все это существует только на уровне заявлений. Коммюнике о намерении отправить войска — да, оно было подписано, но не опубликовано. Но никаких документов, которые предметно обсуждали бы гарантии безопасности и которые реально рассматривались бы Россией, пока не существует.

Если никаких документов не обнародовано, как можно объяснить эти встречи? Это встречи ради встреч? Или это действительно только декларация о намерениях, которая ни к чему не обязывает?

В открытом доступе нет ни одного подписанного документа с реальными обязательствами. Получается, что да. Могли ли эти документы быть переданы России закрытыми каналами? Теоретически — да, это возможно. Но есть ли по этому поводу публичный комментарий России? Нет, и его не может быть, если все происходило непублично. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день этот вопрос фактически снят с повестки дня.

Теперь, по моему мнению, речь идет о другом. Европейцы собирались вместе с Украиной для обсуждения соглашения о гарантиях безопасности — в том числе и для себя — со стороны Соединенных Штатов Америки. Ситуация серьезно изменилась после ареста Мадуро и начала разговоров о взятии под контроль Гренландии. Европейцы пытаются использовать эту ситуацию — по крайней мере, на уровне риторики. Об этом уже говорят политики и пишет пресса. Формально речь идет о гарантиях безопасности для Украины, но, по моему мнению, и для Европы в целом.

В то же время я имею большие сомнения, что на встрече в Париже вообще планировалось достижение какого-то окончательного решения относительно формата гарантий безопасности для Украины. Есть заявления Италии, Бельгии, Швеции о готовности подготовить документ и вынести его на утверждение парламентов. Но о реальном принятии обязательств четко заявили только две страны — Бельгия и Швеция.

Италия даже словом об этом не обмолвилась. Они заявили только о готовности и в дальнейшем помогать Украине в рамках договоренностей, которые были достигнуты ранее и рассчитаны до 2026 года. Эта помощь просто заложена в бюджет Италии.

Есть еще заявление Макрона — но это его личная позиция, которая пока не была предметом обсуждения или формализована дипломатическими каналами. Речь идет о возможности размещения войск вблизи Украины после завершения войны. То есть, как видим, никакой конкретики нет, и ее нет только потому, что целью встречи не было финализировать какой-то план. Единственная реальная цель — добиться, прежде всего, гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Европейцы привыкли к тому, что именно США гарантируют безопасность в Европе. И, соответственно, они хотели бы, чтобы эти гарантии распространялись и на Украину.

Что касается тех четырех документов, о которых упоминал и президент Зеленский, то он заявил, что документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами якобы готов на 100%. Что именно в нем предусмотрено — пока никто не знает. Законопроект, по его словам, может быть внесен в Конгресс США, но на данный момент этого не произошло.

По моему мнению, сейчас происходит сложная дипломатическая игра в рамках евроатлантического пространства и НАТО — между Европой и Соединенными Штатами — с целью получить четкие гарантии, что в случае агрессии со стороны России против Европы ответ будет адекватным. И что Соединенные Штаты будут непосредственно вовлечены в этот ответ. То есть речь идет не только об Украине. Нам это может не нравиться, но следует понимать: европейцы, действуя вместе с Украиной, также преследуют собственные интересы — получить гарантии безопасности и для себя. В то же время именно европейские страны сейчас предоставляют Украине основную финансовую и военную помощь — в значительно большем объеме, чем кто-либо другой.

Поэтому, если упростить до базового уровня, логика выглядит так: "Мы помогаем Украине — финансово и военно — поэтому ожидаем, что Украина вместе с нами будет давить на Соединенные Штаты, чтобы их военное присутствие и поддержка Европы не уменьшались". Возможно, именно в этом и заключается главный смысл всей этой истории.

Соответственно, как, по вашему мнению, в ближайшей перспективе могут развиваться эти дипломатические игры? Ведь в целом складывается впечатление, что в последнее время отношения между Соединенными Штатами и Европой существенно ухудшились. К чему это может привести для Украины, если они между собой не смогут прийти к согласию?

Да, определенное ощущение кризиса действительно есть. Ощущение напряжения существует, но полноценного кризиса пока нет. Просто европейцы на протяжении многих лет привыкли к тому, что именно "deep state" (от англ. "Глубинное государство". - Главред) их защищает.

Примерно на 90% безопасность Европы зависит от США — так было до Трампа, так есть при Трампе, и так будет после него. Единственное, что сейчас Европа, похоже, пытается "пережить" риторику Трампа, пока он у власти, надеясь, что со временем придет другой президент — условно демократ — и скажет: "Все нормально, мы снова все обеспечим". Отсюда и разговоры о возможном затягивании войны в Украине до 2027 года и подобные сценарии.

Гренландия в этом контексте — довольно интересный кейс. Но стоит напомнить, что еще после Второй мировой войны предшественники Трампа уже выражали желание приобрести этот остров. То есть это не новая идея.

Гренландия — это не просто территория Дании, как часто подается в СМИ. Она имеет автономный статус и собственное самоуправление. Более того, там давно ведутся разговоры о создании суверенного государства и возможном отделении от Дании. В то же время Дания в прошлом проводила там крайне противоречивую политику — в частности, ограничивала рождаемость, применяла принудительную стерилизацию женщин. Это официально признанные факты, за которые правительство Дании публично извинялось.

Поэтому отношения между Данией и Гренландией очень непростые. И учитывая, что Трамп действительно реализует агрессивную внешнюю политику, к которой раньше не прибегали, Гренландия является лишь одним из элементов этой стратегии — так же, как и Украина. Впрочем, главный фокус этой политики направлен не на Европу, а прежде всего на Китай.

Интересы Европы здесь очевидны. Они могут поторговаться с Трампом: мол, если Дания не против, то давайте дадим возможность Гренландии самой решить свою судьбу. Переговоры между США и Гренландией, я думаю, пройдут более чем успешно.

Никто не будет говорить о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Речь идет скорее о подписании расширенного соглашения об экономическом и военном сотрудничестве. Как видим, в Гренландии уже есть военные базы США. Кроме того, Гренландия как часть Датского королевства является членом НАТО. Поэтому сейчас речь идет скорее о политике, чем о каких-то реальных угрозах безопасности. Хотя, да, со стороны Трампа эти заявления выглядят довольно непривлекательными.

Но обратите внимание на другое. Марко Рубио, которого в Украине часто хвалят и называют "вменяемым политиком", фактически говорит теми же словами, что и Трамп. И риторический вопрос: почему его за это никто не осуждает? Потому что мы не хотим видеть очевидное. Гораздо легче, условно говоря, высмеивать "рыжего президента" — я сейчас цитирую авторов постов в соцсетях, — чем говорить о реальных угрозах для Европы, которые возникают из-за ее собственной беспомощности. Европа привыкла, что ее постоянно кто-то защищает: Украина — от российского нападения, США — от российского нападения, а сама она системно не хочет ничего делать.

Поэтому сейчас они и торгуются. И они не изменятся — и Трамп их не изменит. Но Трамп точно что-то для себя выторгует. И, что важно, его действия сейчас для Украины выглядят даже полезными, потому что они заставляют европейцев шевелиться. Поверьте, несмотря на всю публичную истерию типа "Трамп посягает на Гренландию", в самой Европе многие потирают руки: наконец-то появился повод серьезно поторговаться с Трампом.

Трамп в очередной раз заявил об усилении санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

Относительно санкций против России. Мы видим, что после событий в Париже, после того, что происходило в Венесуэле, в США появляется новая волна заявлений — теперь уже о санкциях против России. Эту тему снова и снова поднимает сенатор Линдси Грэм. Говорят, что санкции могут снова вынести на голосование. Зачем это делают сейчас?

Даже если законопроект проголосуют, в документе четко предусмотрено: решение о санкциях принимает исключительно президент США — Дональд Трамп. Фактически он и так уже вводит санкции без разрешения Конгресса. Поэтому мы имеем дело не столько с юридическим механизмом, сколько с большой политической акцией.Это демонстрация решимости Трампа после нескольких успешных операций — в Венесуэле, с захватом российских танкеров, а также как элемент давления на Китай, Индию и Иран, где сейчас события развиваются очень динамично, включая переход отдельных городов под контроль повстанцев.

Все это — часть большой геополитической стратегии Белого дома, направленной на контроль энергетических рынков и глобальных процессов не только в западном полушарии. США не уходят из Индо-Тихоокеанского региона, где сохраняют мощное военное присутствие — в Южной Корее, Японии, Австралии, на Филиппинах. Япония, кстати, уже сняла ограничения на милитаризацию, которые существовали десятилетиями.

Поэтому история с санкционным законопроектом — это очередная игра на публику, которая демонстрирует намерения и стиль Трампа. Даже если закон будет принят, реализовать его на практике будет сложно, ведь все рычаги контроля остаются в руках президента. Но пока у него это получается. Он отвечает силой на силу — то, чего принципиально не хотят делать европейцы, несмотря на то, что Россия системно нарушает международное право по крайней мере с 2008 года: война против Грузии, создание квазиреспублик, аннексия Крыма, война против Украины. Все это время Запад в основном молча наблюдал.

Да, для Трампа 2025 год был непростым в контексте этих процессов. Но сейчас Трамп, по сути, готовится к предстоящему большому разговору — вероятно, с Китаем, который может состояться весной этого года. Поэтому все текущие действия являются элементами подготовки к этому разговору.

Если же говорить о дальнейших шагах в отношении Украины, то даже в случае принятия новых санкций мы хорошо понимаем, как они работают — и как работали раньше. Россия, к сожалению, понимает только язык силы. Готов ли Трамп переходить к более жестким действиям, если Россия будет игнорировать его сигналы? Готов ли он действовать более радикально в отношении РФ, как это было, например, в случае с Венесуэлой? Или, как некоторые считают, "любовь к Путину" и в дальнейшем будет все затмевать?

Начнем с базового: Трамп никогда не любил Путина и любить его не будет. Не стоит выдавать желаемое за действительное и называть американского президента "главным предателем украинских интересов", когда при этом Европа продолжает торговать с Россией, наполняя ее бюджет евровалютой — фактически финансируя войну против Украины. Вот это — реальность, о которой часто предпочитают молчать. Если Трамп "так любит Путина", то как тогда объяснить аресты российских моряков, захват танкеров и судебные процессы? Это тоже "о любви"? Очевидно, что нет.

Что касается радикальных действий. К полноценным наземным военным операциям Трамп, вероятно, прибегать не будет. Но к точечным силовым операциям — да. История это подтверждает: ликвидация иранского генерала Сулеймани, удары по позициям ЧВК "Вагнер" в Сирии во время первого срока, текущие действия в Венесуэле. Это и есть характерный признак того, к каким силовым сценариям готов прибегать Трамп. Это — не полноценная война.

Обратите внимание: Белый дом постоянно подчеркивает, что в этих операциях не гибнут американские солдаты. Именно такую же циничную, но последовательную логику использовали и демократы после полномасштабного вторжения России в Украину. То есть подход США в целом остается неизменным, независимо от того, кто у власти.

Такие "хирургические" силовые операции пока эффективны. Фактически Россия молча признала поражение в Венесуэле и потерю влияния в Карибском регионе, которое они наращивали еще со времен СССР вместе с Китаем. Теперь обе страны оттуда выбили. И все это демонстрирует готовность Трампа добывать новые козыри. Но именно таким образом. Поэтому, если говорить о пошлинах и вторичных санкциях, сегодня США показали, как можно действовать, чтобы теневой флот Российской Федерации не вел себя столь нагло. Это, по сути, плевок в сторону европейцев, которые постоянно пропускают эти танкеры через свои территориальные воды.

Американцы же задержали корабль даже в нейтральных водах. И это показательно. Они прямо заявили: "Мы будем делать это и в дальнейшем". А что же Европа? Снова просто наблюдает. Оказывается, так можно было. Потому что нам рассказывают, что финны задержали судно, которое повредило кабели. Ну, слава Богу, с пятнадцатого раза. Трамп тоже долго собирался — этого не отрицаю, потому что такие шаги нужно было делать раньше.

Он пытался договариваться, но договоренности не работают. Поэтому против интересов России, Китая и Ирана он будет бороться. В Иране, вполне вероятно, может даже прибегнуть к повторным обстрелам, но пока ситуация развивается довольно неплохо — в том числе и для нас. Итак, к таким силовым операциям Трамп готов, и он это уже продемонстрировал.

О полноценных наземных военных операциях против таких стран, как Россия, речи не идет. Но даже ослабление геополитического влияния России, как, например, в Сирии, имеет значение. Да, они там остаются, но недавно была проведена военная операция против ИГИЛ с участием, в частности, британцев. Якобы участвовали и французы, хотя в этом я не до конца уверен. Поэтому Трамп будет продолжать действовать в таком ключе. И этого, кстати, не хотели делать даже демократы во время последнего президентского срока Джозефа Байдена.

В то же время мы уже видели тираду заявлений со стороны россиян о якобы "ответе". Но по факту мы видим, как они "отвечают: даже после захвата кораблей со стороны США они ничего не сделали. Если эти точечные операции действительно еще больше ослабляют геополитическое влияние России, то насколько это, в контексте Украины, повлияет на дальнейшие переговоры и, в конечном итоге, на договорную способность россиян?

Извините, но кто там отвечает? Журавлев и еще какой-то агрессивный депутат из Госдумы. Лавров молчит, Патрушев молчит, Путин молчит. Здесь все зависит от позиции европейцев. Европа продемонстрировала свою субъектность, и Дональд Трамп, к сожалению, не может единолично решить этот вопрос без участия европейских партнеров. При этом они часто действуют довольно непривлекательным образом. Я не случайно поднимал тему торговли Европы с Россией — этот фактор нужно учитывать.

В то же время очевидно, что позиции россиян ослабли. Так же очевидно и то, что сегодня именно Россия зависит от Соединенных Штатов — от того, насколько Вашингтон позволит ей вернуться в большую политику. Кремль сам это демонстрирует: россияне уже более полугода регулярно просят восстановить авиасообщение с США. В ответ они слышат четкий сигнал: "Вы должны остановиться. Если не остановитесь — будет хуже". Это динамичный процесс. Нам, к сожалению, нужно немного подождать, ведь не все зависит от Трампа. Если бы зависело только от него, война, вероятно, была бы остановлена за 24 часа. Но Путин остается непреклонным.

И обратите внимание на еще один момент. Говорят о "любви Трампа к Путину", но в то же время Трамп публично заявил, что Путин солгал ему насчет удара по Валдаю. Это — прямой сигнал Кремлю. Хотя Трамп мог бы сказать, что, мол, это были дроны и они не представляли угрозы. Но он фактически дал понять, что ничего критического не произошло, и этим развеял очередной миф. То же самое и с ударом по временно оккупированной Херсонской области — Белый дом вообще не продемонстрировал никакой реакции, и в эту версию фактически никто не поверил. Тема просто сошла на нет.

Итак, безусловно, все эти факторы будут влиять на переговорный процесс. Многим хотелось бы, чтобы риторика Трампа была другой. В то же время не стоит "вешать всех собак" на Трампа за то, что война не останавливается. В значительной степени это зависит именно от Кремля. И если бы давление со стороны европейцев на Россию было таким же жестким, как со стороны США, поверьте, война уже могла бы закончиться.

То есть, если подытожить сказанное, перспектив того, что европейцы в ближайшее время радикально изменят свою позицию — даже с учетом российской угрозы, которая нависает над ними, как дамоклов меч, нет?

Быстрых изменений не будет. Фактически из всей Европы сегодня только Германия демонстрирует реальное намерение усиливать свою военную мощь, чтобы быть готовой к возможному отражению агрессии. Также стоит упомянуть Польшу, которая активно наращивает оборонные возможности. Но Польша в одиночку не справится. В целом Европа готовится к этому медленно, без спешки, ограничиваясь планированием расходов.

Мне кажется, что многие европейские столицы хотели бы просто "дотянуть" до 2028 года — до следующих выборов в США, надеясь на смену Трампа. Они уже почти год переждали после его инаугурации и, похоже, готовы ждать еще три. У них, по сути, нет ощущения острой угрозы: для них "все более или менее нормально".

Италия, как продавала товары в Россию, так и продает. Другие страны, даже государства Балтии, как торговали с Россией, так и торгуют. Норвежская рыба как ехала в Россию, так и едет. Товары через Китай и Беларусь, извините, как попадали в Польшу, так и попадают. Формально все говорят о войне, но де-факто экономические связи сохраняются.

Поэтому для Европы ситуация выглядит так: либо Трамп договаривается с Путиным о гарантиях их безопасности, либо они и в дальнейшем просто будут ждать. Для них в краткосрочной перспективе все выглядит относительно комфортно — в отличие от Украины.

Возвращаясь к декларации о намерениях, подписанной в Париже, и учитывая нынешнюю позицию Европы и действия Дональда Трампа, что в сухом остатке может ожидать Украина в ближайшее время?

Фактически речь идет только о декларации о намерениях относительно возможного размещения британских и французских войск. Больше никаких подписанных документов или конкретных обязательств я не вижу.

Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее — потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира. Он уже неоднократно обвинял Норвегию — страну, которая курирует эту премию, — в том, что его как члена НАТО якобы сознательно игнорируют.

Трамп хорошо понимает: завершение войны в Украине является ключевой предпосылкой для любых дальнейших геополитических шагов. Во-вторых, он готовится к переговорам в Китае, и для него критически важно ускорить этот процесс. Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего — до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент — большой войны не будет". Примерно так я вижу развитие событий.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок — общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред