Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

Анна Косик
26 февраля 2026, 08:18
Россияне согласились на переговоры с Украиной не ради установления мира.
переговоры, ВСУ
Россия имеет четкие цели на переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, Силы поддержки ВСУ

Что сообщили аналитики:

  • России не нужны переговоры с Украиной
  • Кремль имитирует интерес к переговорам, чтобы выиграть время
  • РФ планирует воевать как минимум до сентября

Страна-агрессор Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах. Вместо этого Кремль готовится к затяжной войне. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Источник, близкий к Министерству иностранных дел России, сообщил, что позиция РФ на переговорах "совсем не изменилась" и главные разногласия в переговорах "решить невозможно".

видео дня

"Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше", - отметили аналитики.

Зачем Кремлю переговоры

ISW отмечает, что россияне используют переговоры как инструмент для затягивания времени, чтобы армия РФ могла изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

"Кремль не только не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны, но и активно пытается саботировать текущие усилия, направленные на то, чтобы Россия могла продолжать боевые действия с более выгодной позиции на поле боя", - добавили аналитики.

Когда может закончиться война в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.

По его словам, Россия продвигает свой вариант завершения войны - через незаконную аннексию оккупированных территорий с последующим переводом противостояния в формат низкой интенсивности.

Он отмечает, что даже украинское руководство признает отсутствие перспектив полного и всеобъемлющего прекращения огня, ведь возможные провокации и обстрелы могут продолжаться, как это происходило до 2022 года.

Окончание войны в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что Путин неожиданно назвал цель войны против Украины, заявив, что боевые действия происходят для того, чтобы якобы защитить будущее России.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:52Мир
У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:18Война
Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

07:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

Последние новости

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше США

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожары

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

Реклама
06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

Реклама
02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

23:17

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

21:04

Елена Кравец показала дочку-красавицу

20:45

Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццыВидео

20:44

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

Реклама
20:32

Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять