У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

Россияне согласились на переговоры с Украиной не ради установления мира.

Россия имеет четкие цели на переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, Силы поддержки ВСУ

Что сообщили аналитики:

России не нужны переговоры с Украиной

Кремль имитирует интерес к переговорам, чтобы выиграть время

РФ планирует воевать как минимум до сентября

Страна-агрессор Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах. Вместо этого Кремль готовится к затяжной войне. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Источник, близкий к Министерству иностранных дел России, сообщил, что позиция РФ на переговорах "совсем не изменилась" и главные разногласия в переговорах "решить невозможно".

"Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше", - отметили аналитики.

Зачем Кремлю переговоры

ISW отмечает, что россияне используют переговоры как инструмент для затягивания времени, чтобы армия РФ могла изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

"Кремль не только не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны, но и активно пытается саботировать текущие усилия, направленные на то, чтобы Россия могла продолжать боевые действия с более выгодной позиции на поле боя", - добавили аналитики.

Когда может закончиться война в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.

По его словам, Россия продвигает свой вариант завершения войны - через незаконную аннексию оккупированных территорий с последующим переводом противостояния в формат низкой интенсивности.

Он отмечает, что даже украинское руководство признает отсутствие перспектив полного и всеобъемлющего прекращения огня, ведь возможные провокации и обстрелы могут продолжаться, как это происходило до 2022 года.

Окончание войны в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что Путин неожиданно назвал цель войны против Украины, заявив, что боевые действия происходят для того, чтобы якобы защитить будущее России.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

