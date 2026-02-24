Путин назвал настоящую причину войны против Украины и 'взорвался' новыми угрозами

Российский диктатор заявил о якобы угрозе подрыва газопроводов в Черном море и вновь выступил с обвинениями в адрес Украины.

Путин цинично высказался о переговорах по мирному урегулированию войны и "набросился" с новыми угрозами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Путин заявил о намерениях якобы сорвать мирные переговоры

Кремль предупредил об угрозе подрыва российских газопроводов в Черном море

Диктатор РФ пригрозил последствиями за передачу Украине ядерного оружия

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин неожиданно назвал цель войны против Украины, заявив, что боевые действия происходят для того, чтобы якобы защитить будущее страны-агрессора России. Об этом он заявил сегодня, 24 февраля, передают российские пропагандистские СМИ.

"Чтим всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет. Россия борется за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость. А на передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди, солдаты и офицеры вооруженных сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений", - сказал военный преступник Путин.

Комментируя мирные переговоры, Путин заявил, что оппоненты России якобы пытаются разрушить договоренности, достигнутые в процессе урегулирования войны в Украине. В то же время он не упомянул о том, что именно Москва отклоняет инициативы по прекращению огня или длительному перемирию. Параллельно представители Кремля подчеркивают, что цели так называемой "СВО" должны быть реализованы полностью.

"Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке", — сказал Путин.

Также кремлевский диктатор высказал предположение, что Украина осознает последствия возможного получения ядерных компонентов. Ранее российская служба внешней разведки заявляла о якобы планах Великобритании и Франции усилить военные возможности Киева, в частности через передачу технологий, связанных с ядерным или "грязным" оружием.

Кроме того, Путин утверждал, что Украина якобы готова использовать любые средства, и сослался на публикации в СМИ о возможных попытках применения определенного ядерного компонента, отметив, что такие шаги могут иметь серьезные последствия.

Российский диктатор и военный преступник заявил, что Москва якобы располагает данными о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По его словам, под угрозой находятся участки трубопроводов, проложенные по дну Черного моря.

"Это тоже должно быть сегодня в СМИ, наверное, еще не успел ничего посмотреть. Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем по дну Черного моря. Это так называемый Турецкий поток и Голубой поток. Никак успокоиться не могут", — отметил он.

Путин также утверждает, что украинская власть якобы ищет способы сорвать мирный процесс урегулирования войны.

Кроме того, он заявил, что России якобы не удается нанести стратегическое поражение.

"Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется! Жить без этого не могут. Или считают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют", - пригрозил президент страны-агрессора России.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Какова цель войны РФ против Украины - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, войска РФ пытаются закрепиться на правобережье Днепра, чтобы в перспективе пробить коридор к непризнанному Приднестровью. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, это и в дальнейшем входит в задачи так называемой "СВО". Он отмечает, что риторика Пескова, Лаврова и Патрушева свидетельствует о том, что идея "Новороссии" с повестки дня не снята.

"Выход на Приднестровье остается одной из задач "СВО". К тому же там ждут Россию два европейских предателя – Фицо и Орбан: они откроют границу и пустят российские танки", – убежден эксперт.

Жданов также подчеркивает, что любые компромиссы Украины по Донбассу фактически будут означать победу кремлевского диктатора Владимира Путина. По его мнению, даже если речь пойдет о создании демилитаризованной территории, зоны свободной торговли или другого формата договоренностей, это будет работать в пользу Москвы.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину столкнулись с ситуацией, когда в течение трех месяцев подряд их потери превышают темпы пополнения личного состава. Об этом западные чиновники заявили в четвертую годовщину вторжения, сообщает The Times.

Президент США Дональд Трамп стремится достичь мирного соглашения по войне в Украине до 4 июля — дня, когда будут отмечать 250-летие независимости Соединенных Штатов. В то же время, по информации Bloomberg, пока нет признаков того, что Владимир Путин готов согласиться на условия, которые отличаются от его максималистских требований.

Министерство обороны Украины подготовило план ведения войны, который будет реализовываться одновременно с дипломатическими усилиями. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

