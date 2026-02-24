Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

https://glavred.info/starnews/keyt-middlton-i-princ-uilyam-perezhivayut-napryazhenie-v-otnosheniyah-10743590.html Ссылка скопирована

Принц Вильям и Кейт Миддлтон продемонстрировали некую напряженность / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как пара вела себя на публике

Как стало понятно о напряженности в отношениях

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, принц Уильям и Кейт Миддлтон продемонстрировали признаки напряженности на церемонии вручения премии BAFTA 2026 года.

Джеймс рассказала журналу Hello!, что, хотя принц и принцесса Уэльские "продемонстрировали свой обычный безупречный гламурный образ на красной дорожке" в Лондоне, она отметила "несколько признаков, которые могут отражать неоспоримую напряженность прошедшей недели".

По словам Джеймс, пара вела себя не так, как обычно ведут себя члены королевской семьи на красных дорожках.

"Члены королевской семьи идут рядом, свободно опустив руки вдоль тела, и близость свисающих рук говорит о желании сцепиться за них или, возможно, совершить те самые фирменные короткие прикосновения, похлопывания и поглаживания, которые они часто используют, чтобы поддержать друг друга на подобных мероприятиях", — объяснила Джеймс.

"Однако вместо того, чтобы касаться друг друга, мы видим, как пальцы правой руки Уильяма слегка согнуты, так что указательный палец касается большого пальца, что намекает на ритуал самоуспокоения", — добавил Джеймс о будущем короле.

Джеймс также сказал, что 43-летний Уильям в один момент проявил "некоторую тревогу" на церемонии вручения премии BAFTA, "когда его губы были втянуты, а брови слегка нахмурены".

44-летние Уильям и Кейт впервые появились на публике на церемонии вручения премии BAFTA после ареста Эндрю.

Принц был одет в бордовый бархатный вечерний пиджак и черные брюки от Giorgio Armani, а его жена поразила всех своим нежно-розовым платьем от Gucci.

Королевская пара не общалась с прессой по прибытии в Королевский фестивальный зал на церемонию награждения.

