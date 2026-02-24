В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

Мало кто знает о том, что в нашем родном языке существует слово, которое пишется с тремя апострофами.

Украинский язык снова напомнил о своей изобретательности. После Радиодиктанта национального единства 2025, где участников удивили слова с двумя апострофами, в соцсетях заговорили о еще более редком случае - слове, в котором апостроф встречается трижды.

Об этом в своем посте на Facebook сообщила пользовательница Оксана Суховой, которая решила поэкспериментировать с правописанием, пишет Oboz.ua.

"Прониклась темой двух апострофов и апгрейднила одно из слов: між'яр'їв'янин", - указывает она.

Речь идет о названии жителя местности между оврагами. Базовое слово - між'яр'я - уже содержит апостроф после префикса и после р, что соответствует действующим правилам. Далее же, при образовании производных форм, количество апострофов возрастает до трех.

Языковеды отмечают, что такие конструкции хоть и выглядят экзотично, но логически вытекают из правописных норм: апостроф ставится после префиксов перед я, ю, є, ї и после р в подобных позициях.

К группе слов с тремя апострофами также можно отнести другие производные формы, в частности:

над'яр'ев'янин , над'яр'ев'янка ;

, ; под’яр’їв’янин, под’яр’їв’янка.

Такие языковые "гибриды" встречаются редко, но они ярко демонстрируют гибкость украинской словообразовательной системы и способность языка к неожиданным комбинациям.

