В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

Украинский язык снова напомнил о своей изобретательности. После Радиодиктанта национального единства 2025, где участников удивили слова с двумя апострофами, в соцсетях заговорили о еще более редком случае - слове, в котором апостроф встречается трижды.
Об этом в своем посте на Facebook сообщила пользовательница Оксана Суховой, которая решила поэкспериментировать с правописанием, пишет Oboz.ua.
"Прониклась темой двух апострофов и апгрейднила одно из слов: між'яр'їв'янин", - указывает она.
Речь идет о названии жителя местности между оврагами. Базовое слово - між'яр'я - уже содержит апостроф после префикса и после р, что соответствует действующим правилам. Далее же, при образовании производных форм, количество апострофов возрастает до трех.
Языковеды отмечают, что такие конструкции хоть и выглядят экзотично, но логически вытекают из правописных норм: апостроф ставится после префиксов перед я, ю, є, ї и после р в подобных позициях.
К группе слов с тремя апострофами также можно отнести другие производные формы, в частности:
- над'яр'ев'янин, над'яр'ев'янка;
- под’яр’їв’янин, под’яр’їв’янка.
Такие языковые "гибриды" встречаются редко, но они ярко демонстрируют гибкость украинской словообразовательной системы и способность языка к неожиданным комбинациям.
