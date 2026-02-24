Укр
Скончалась популярная российская актриса

Алена Кюпели
24 февраля 2026, 16:38
В РФ стало известно о смерти звезды фильма "А зори здесь тихие".
Умерла российская актриса Ирина Шевчук
Умерла российская актриса Ирина Шевчук / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с российской актрисой
  • Где она снималась

Российские пропагандисты сообщили о смерти популярной российской актрисы Ирины Шевчук.

Новость стала известна благодаря дочери актрисы. "Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там… Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима. Я дышу тобой, моя милая, мне так плохо без тебя… Жить без тебя не могу, ты мне необходима… Ты мой кислород, мой воздух, ты моя. Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня Боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла… Прости", — написала Афанасьева-Шевчук в личном блоге.

видео дня
1771943994-5925.jpg
Ирина Шевчук с дочкой. Фото Стархит

Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, а именно лимфома головного мозга. Это тяжелое злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором лимфоциты мутируют и начинают неконтролируемо делиться, образуя опухоли. Поражение обычно начинается в лимфоузлах, но может распространиться на внутренние органы, а также костный мозг.

Шевчук боролась с болезнью три года, однако победить ее полностью не смогла.

На счету Ирины Борисовны десятки ролей в кино. Самые известные — "А зори здесь тихие", "Мраморный дом", "Сонька золотая ручка", "Другая семья", "Ангел-хранитель" и многие другие.

О персоне: Ирина Шевчук

Ирина Шевчук - советская, российская и украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка УССР (1974). Заслуженная артистка Российской Федерации (2019). Вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок".

