Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

Отмечены признаки, указывающие на вероятность нанесения удара баллистическим вооружением.

https://glavred.info/ukraine/desyatki-iskanderov-i-cirkonov-nazvany-celi-i-sroki-novogo-obstrela-rf-10743554.html Ссылка скопирована

РФ готовит массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Главное:

РФ готовит новый массированный удар по территории Украины

Под удар российских баллистических ракет может попасть Киев и область

Страна-агрессор РФ готовит новый массированный удар по территории Украины с применением баллистических ракет.

Об угрозе новой российской атаки идет речь в сообщении в Telegram профильного ресурса єРадар.

видео дня

При этом в сообщении подчеркивается, что враг может нанести массированный удар по Украине уже в ближайшие 48 часов.

Подчеркивается, что под удар российских баллистических ракет может попасть Киев и Киевская область.

"Отмечены признаки, указывающие на вероятность нанесения удара баллистическим вооружением по Киеву и Киевской области в течение следующих 48 часов", - указывается в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Вместе с тем также уточняется, что российские оккупанты готовы применить во время массированной атаки около 30 ракет типа "Искандер-М", С-300/400 и "Циркон".

"Суммарно, готово к применению около 30 баллистических ракет комплекса "Искандер-М", комплексов С-300/400 и ракет "Циркон". Реагируйте на сигналы воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", - добавляется в сообщении.

Почему РФ атакует энергетическую инфраструктуру: объяснение эксперта

Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что целью ударов по подстанциям и магистральным линиям электропередачи является подрыв устойчивости энергосистемы Украины. По его словам, выведение из строя таких объектов ограничивает возможность оперативно перераспределять электроэнергию между регионами.

В период пиковых нагрузок это вынуждает применять временные отключения, чтобы предотвратить масштабные аварии и сохранить общую стабильность сети.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред