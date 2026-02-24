Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

Главное:
- РФ готовит новый массированный удар по территории Украины
- Под удар российских баллистических ракет может попасть Киев и область
Страна-агрессор РФ готовит новый массированный удар по территории Украины с применением баллистических ракет.
Об угрозе новой российской атаки идет речь в сообщении в Telegram профильного ресурса єРадар.
При этом в сообщении подчеркивается, что враг может нанести массированный удар по Украине уже в ближайшие 48 часов.
Подчеркивается, что под удар российских баллистических ракет может попасть Киев и Киевская область.
"Отмечены признаки, указывающие на вероятность нанесения удара баллистическим вооружением по Киеву и Киевской области в течение следующих 48 часов", - указывается в сообщении.
Вместе с тем также уточняется, что российские оккупанты готовы применить во время массированной атаки около 30 ракет типа "Искандер-М", С-300/400 и "Циркон".
"Суммарно, готово к применению около 30 баллистических ракет комплекса "Искандер-М", комплексов С-300/400 и ракет "Циркон". Реагируйте на сигналы воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", - добавляется в сообщении.
Почему РФ атакует энергетическую инфраструктуру: объяснение эксперта
Специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что целью ударов по подстанциям и магистральным линиям электропередачи является подрыв устойчивости энергосистемы Украины. По его словам, выведение из строя таких объектов ограничивает возможность оперативно перераспределять электроэнергию между регионами.
В период пиковых нагрузок это вынуждает применять временные отключения, чтобы предотвратить масштабные аварии и сохранить общую стабильность сети.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Что такое ракета Циркон?
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.
По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.
Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.
Длина ракеты: 8-9,5 м.
Вес боевой части: 300-400 кг.
