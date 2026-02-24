Укр
Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

Алена Кюпели
24 февраля 2026, 16:00
Российский актер считает, что независимая Пугачева будет вымаливать прощение у россиян.
Огурцов сделал предположение в отношении Пугачевой
Огурцов сделал предположение в отношении Пугачевой / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey, Стархит

Кратко:

  • Кто сообщил о приезде Пугачевой
  • Что об этом известно

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, может приехать в террористическую Россию.

По крайней мере так считает некий российский актер Алексей Огурцов. Данный индивидуум считает, что артистка собирается вернуться на свою террористическую родину. Его цитируют пропагандисты.

видео дня

"Алла Пугачева приедет... Мы умеем прощать. Может, сейчас надо сказать "к сожалению". Когда Пугачева покается, а она покается, знает, как это вовремя преподнести. Она талантливая актриса и хорошо это понимает", - разоткровенничался Огурцов.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева живут вдалеке от РФ/ фото: instagram.com, Максим Галкин

Путинист также полагает, что Пугачева будет вымаливать прощение. "А мы простим ее, мы простим всех, кто уехал. Не сносить мне головы, но так будет. Мы ведь сильны не только историей, но и умением прощать", - считает актер.

Ранее Главред сообщал, что Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения живет с семьей в Лондоне, решила воссоединиться со своей старшей дочерью Златой Митчелл, проживающей в США.

Ранее также российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, просит помощи со своим сыном Платоном.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

