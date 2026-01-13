Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

Элина Чигис
13 января 2026, 22:26
91
Аллу Пугачеву раскритиковал актер-путинист.
Алла Пугачева
Алла Пугачева живет на Кипре / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

  • Виктор Сухоруков высказал свое мнение про Аллу Пугачеву
  • З что он ее раскритиковал

Российский актер Виктор Сухоруков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Сухороков восхищался Примадонной.

видео дня

"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом забывается, но опять вспыхивает память", — сказал путинист.

Актер подчеркнул, что с трудом воспринял недавнее интервью Пугачевой.

"Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное", — выдал любитель диктатора Путина.

Алла Пугачева в отличной форме
Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также Сухоруков решил оценить внешний вид Аллы Борисовны.

"Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — добавил путинист.

Актер ответил и на высказывание Пугачевой о россиянах.

"Она обозвала меня рабом, холопом. Да, я был ее рабом. У меня и фотокарточка есть — в Кремле я с ней фотографировался", — сказал артист.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Напомним, Алла Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и в 2022 году уехала вместе с семьей из страны-оккупантки России жить в Израиль, а затем на Кипр, где имеет свою недвижимость.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в Сети разгорелся скандал вокруг покойного певца Степана Гиги по поводу петиции у присвоении ему звания Героя Украины. Как стало известно, на странице артиста в соцсетях, которую ведут его представители, нецензурно ответили вдове погибшего защитника.

А также бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел отпуск в Таиланде вместе 14-летней дочерью Софией от предательницы Украины Ани Лорак. На своей странице в соцсетях бизнесмен показал фото из аэропорта в Стамбуле. София отправилась к матери в столицу страны-оккупанта РФ Москву.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:27Украина
Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

22:17Энергетика
Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Последние новости

22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения

22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

Реклама
20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Реклама
18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

Реклама
14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять