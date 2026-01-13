"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

Аллу Пугачеву раскритиковал актер-путинист.

Алла Пугачева живет на Кипре / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Виктор Сухоруков высказал свое мнение про Аллу Пугачеву

З что он ее раскритиковал

Российский актер Виктор Сухоруков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Сухороков восхищался Примадонной.

"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом забывается, но опять вспыхивает память", — сказал путинист.

Актер подчеркнул, что с трудом воспринял недавнее интервью Пугачевой.

"Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное", — выдал любитель диктатора Путина.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Также Сухоруков решил оценить внешний вид Аллы Борисовны.

"Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — добавил путинист.

Актер ответил и на высказывание Пугачевой о россиянах.

"Она обозвала меня рабом, холопом. Да, я был ее рабом. У меня и фотокарточка есть — в Кремле я с ней фотографировался", — сказал артист.

Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Напомним, Алла Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и в 2022 году уехала вместе с семьей из страны-оккупантки России жить в Израиль, а затем на Кипр, где имеет свою недвижимость.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

