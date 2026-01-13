"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

Кратко:
- Виктор Сухоруков высказал свое мнение про Аллу Пугачеву
- З что он ее раскритиковал
Российский актер Виктор Сухоруков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Сухороков восхищался Примадонной.
"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом забывается, но опять вспыхивает память", — сказал путинист.
Актер подчеркнул, что с трудом воспринял недавнее интервью Пугачевой.
"Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное", — выдал любитель диктатора Путина.
Также Сухоруков решил оценить внешний вид Аллы Борисовны.
"Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — добавил путинист.
Актер ответил и на высказывание Пугачевой о россиянах.
"Она обозвала меня рабом, холопом. Да, я был ее рабом. У меня и фотокарточка есть — в Кремле я с ней фотографировался", — сказал артист.
Напомним, Алла Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и в 2022 году уехала вместе с семьей из страны-оккупантки России жить в Израиль, а затем на Кипр, где имеет свою недвижимость.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в Сети разгорелся скандал вокруг покойного певца Степана Гиги по поводу петиции у присвоении ему звания Героя Украины. Как стало известно, на странице артиста в соцсетях, которую ведут его представители, нецензурно ответили вдове погибшего защитника.
А также бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел отпуск в Таиланде вместе 14-летней дочерью Софией от предательницы Украины Ани Лорак. На своей странице в соцсетях бизнесмен показал фото из аэропорта в Стамбуле. София отправилась к матери в столицу страны-оккупанта РФ Москву.
Вас может заинтересовать:
- Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось
- Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз
- "Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред