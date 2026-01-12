Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак

Мурат Налчаджиоглу отдохнул вместе с дочерью.

Мурат Налчаджиоглу отдыхал в Таиланде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

Мурат Налчаджиоглу провел время с дочерью

Где они отдыхали

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу провел отпуск в Таиланде вместе 14-летней дочерью Софией от предательницы Украины Ани Лорак.

На своей странице в соцсетях бизнесмен показал фото из аэропорта в Стамбуле. София отправилась к матери в столицу страны-оккупанта РФ Москву.

Мурат Налчаджиоглу попрощался с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Напомним, украинцы узнали о Налчаджиоглу после того, как он женился на певице Ани Лорак, которая перебралась жить в Россию и молчит о войне в родной стране. Пара вместе прожила 10 лет и в 2019 бизнесмен и певица развелись.

София Налчаджиоглу / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

После начала полномасштабной войны Мурат поддержал Украину и остался жить в Киеве, также он осудил вторжение со стороны России.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

