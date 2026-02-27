Укр
Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2026, 12:04
Что можно делать 28 февраля. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
Что нельзя делать 28 февраля / фото: pomisna.info

  • Что значит, если в этот день поют птицы
  • Почему нельзя подметать в этот день
  • Что нужно сделать 28 февраля

28 февраля церковь почитает память святого преподобного исповедника Василия. Как сообщает Главред, он был христианский иноком и подвижником добродетели. Василий жил во времена иконоборческой ереси, который считается одним из самых суровых кризисов в истории Православной Церкви.

Василий отдалился от мирской жизни и посвятил себя безмолвной молитве. Он придерживался строгого поста, вел подвижнический образ жизни. Он открыто выступал против иконоборческой ереси. Его схватили и подвергли жестким пыткам. На протяжении многих лет он был в тесной темнице, но его вера оставалась несокрушимой.

После смерти императора-иконоборца Василий был освобожден с другими исповедниками. Он вернулся в монастырскую жизнь и был примером постника. Он почил мирной смертью в конце жизни.

Что можно делать 28 февраля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили укрепления веры, семейного счастья и благополучия.
  • В этот день нужно потрудиться. Считается, что тогда в дом придет благополучие и счастье.
  • В этот день можно проводить медицинские процедуры. День благоприятный для лечения.
  • В этот день нужно сделать как можно больше добрый дел. Предки верили, что все вернется сторицей.

Что нельзя делать 28 февраля

1. Нельзя 28 февраля подметать пол. Предки верили, что так можно выгнать счастье из дома.

2. Нельзя 28 февраля выходить вечером на улицу без надобности. Считается, что можно притянуть неудачи и проблемы.

3. Нельзя 28 февраля лениться и бездельничать. Иначе в дом придет бедность.

4. Нельзя 28 февраля выбрасывать остатки еды. Их лучше отдать животным.

Приметы 28 февраля

  • Если в этот день поют птицы, то весна будет теплой.
  • Если в этот день туман, то весна будет дождливой.
  • Если в этот день пасмурно, то ночью будут заморозки.
  • Если в этот день нет снега, то будет хороший урожай пшеницы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

