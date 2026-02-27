"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

Известный ведущий стал свидетелем семейной ссоры.

Леонид Агутин и Анжелика Варум / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леонид Агутин

Вы узнаете:

Что разозлило Анжелику Варум

Чем закончилась ссора Леонида Агутина и его звездной жены

Известный ведущий Отар Кушанашвили вспомнил эпизод жесткой семейной ссоры между артистами Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. В эфире росСМИ телеведущий отметил, что певица жестко боролась с алкогольной зависимостью мужа.

По словам Кушанашвили, Варум может похвастаться твердым и несгибаемым характером, поэтому ссориться с ней достаточно рискованно. Ведущий убедился в этом во время отдыха с парой в ОАЭ. В тот период Агутин страдал от алкогольной зависимости, и жена строго-настрого запретила ему пить. Запрет распространялся и на друзей артиста — они не должны были "соблазнять" Леонида, предлагая ему алкоголь.

Леонид Агутин - личная жизнь / фото: instagram.com, Леонид Агутин

Как признался Отар, он нарушил запрет Анжелики и раздобыл для друга спиртное. Узнав об этом, певица пришла в ярость и устроила мужчинам разнос прямо в лобби отеля. Варум осыпала ведущего нецензурной бранью и не стеснялась в выражениях, едва не дойдя до рукоприкладства.

"Анжелика при всей своей хрупкости... Она была в гневе страшна, могла и врезать", — признался Кушанашвили.

Леонид Агутин и Анжелика Варум - отношения / фото: instagram.com, Леонид Агутин

Леонид Агутин — зависимость

Леонид Агутин неоднократно признавался в серьезной алкогольной зависимости, которая сопровождала его в годы бешеной популярности. Артист описывал это состояние как "попытку спрятаться от стресса", признавая, что в какой-то момент спиртное стало мешать работе и отношениям с Анжеликой Варум. Переломным моментом стало осознание угрозы распада семьи, после чего певец решил пересмотреть образ жизни.

О персоне: Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

