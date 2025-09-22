Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

Ленид Агутин написал большой пост на своей странице в социальной сети, где рассказал о том, то случилось,

Леонид Агутин потерял свою мать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/agutinleonid

Кратко:

Что случилось в семье у Агутина

Про кого он написал трогательный пост

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, сообщил у большой потере.

Как написал он на своей странице в Instagram, певец потерял свою маму.

видео дня

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил. Ангел мой хранитель. Моё море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слёзы счастья. Моё великое терпение и вселенская любовь. Моё лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай", - написал он на своей странице.

Певец также поделился фото, где он маленький позирует вместе со своей мамой.

В комментариях многие люди оставляют свои комментарии, сочувствуя утрате артиста.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Главред ранее писал о том, что Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине. Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

О персоне: Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

