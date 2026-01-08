Укр
ЦРУ против НАСА: сенсационное заявление о загадочном межзвёздном объекте

Алексей Тесля
8 января 2026, 03:30
Интерес к объекту подогревают необычные особенности, которые не вписываются в классическое представление о кометах.
Снимки уникальной кометы удалось сделать в городе Рени
Раскрыта загадка уникального небесного тела / коллаж: Главред, фото: Википедия, фото Владислав Панин

Вы узнаете:

  • Интерес к объекту подогревают необычные особенности 3I/ATLAS
  • Объект 3I/ATLAS может являться продуктом инопланетной инженерии

Несмотря на позицию НАСА, которое настаивает, что объект 3I/ATLAS — это обычная комета, представляющая собой ледяное тело с характерным шлейфом газа и пыли, представители американского разведсообщества уклонились от прямого ответа на вопрос, рассматривалась ли версия о его искусственном, внеземном происхождении в космосе.

Вместо конкретных разъяснений ЦРУ прибегло к так называемому "ответу Гломар" — формуле, при которой власти не подтверждают и не опровергают наличие какой-либо информации, объясняя это тем, что само признание могло бы раскрыть засекреченные данные, пишет Daily Mail.

Интерес к объекту подогревают необычные особенности, которые, по мнению отдельных исследователей, не вписываются в классическое представление о кометах. Среди них — ярко выраженный "антихвост", направленный в противоположную сторону, странные изменения траектории, плохо согласующиеся с действием гравитации, а также предполагаемая никелевая оболочка — материал, часто применяемый в космической технике для защиты от перегрева.

На фоне сближения 3I/ATLAS с Юпитером 16 марта физик из Гарварда заявил, что свежие данные, якобы полученные американскими спецслужбами, могут указывать на скрытое расследование версии о потенциальной угрозе со стороны этого объекта.

Эти заявления прозвучали спустя несколько месяцев после того, как НАСА категорически отвергло любую связь 3I/ATLAS с внеземными технологиями. Однако ноябрьское выступление агентства лишь усилило скепсис: опубликованные изображения объекта оказались настолько нечеткими, что вызвали волну критики и новые вопросы о его природе.

Если же предположение о том, что 3I/ATLAS является продуктом инопланетной инженерии, когда-либо получит подтверждение, это станет событием планетарного масштаба. Подобное открытие кардинально изменило бы представления человечества о Вселенной и стало бы первым прямым доказательством существования внеземной цивилизации.

Новый межзвездный объект: что говорят ученые

Недавно зафиксированный межзвёздный объект привлёк внимание астрономов своей нетипичной поведением. Комета 3I/ATLAS, лишь второй известный объект, прилетевший в Солнечную систему извне, оказалась гораздо компактнее, чем предполагалось ранее. Тем не менее она демонстрирует крайне высокую активность, выбрасывая колоссальные объёмы углекислого газа — порядка 940 триллионов молекул каждую секунду, что является необычным и рекордным показателем для тела таких небольших размеров.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

