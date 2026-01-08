ЦРУ против НАСА: сенсационное заявление о загадочном межзвёздном объекте

Интерес к объекту подогревают необычные особенности, которые не вписываются в классическое представление о кометах.

Несмотря на позицию НАСА, которое настаивает, что объект 3I/ATLAS — это обычная комета, представляющая собой ледяное тело с характерным шлейфом газа и пыли, представители американского разведсообщества уклонились от прямого ответа на вопрос, рассматривалась ли версия о его искусственном, внеземном происхождении в космосе.

Вместо конкретных разъяснений ЦРУ прибегло к так называемому "ответу Гломар" — формуле, при которой власти не подтверждают и не опровергают наличие какой-либо информации, объясняя это тем, что само признание могло бы раскрыть засекреченные данные, пишет Daily Mail.

Интерес к объекту подогревают необычные особенности, которые, по мнению отдельных исследователей, не вписываются в классическое представление о кометах. Среди них — ярко выраженный "антихвост", направленный в противоположную сторону, странные изменения траектории, плохо согласующиеся с действием гравитации, а также предполагаемая никелевая оболочка — материал, часто применяемый в космической технике для защиты от перегрева.

На фоне сближения 3I/ATLAS с Юпитером 16 марта физик из Гарварда заявил, что свежие данные, якобы полученные американскими спецслужбами, могут указывать на скрытое расследование версии о потенциальной угрозе со стороны этого объекта.

Эти заявления прозвучали спустя несколько месяцев после того, как НАСА категорически отвергло любую связь 3I/ATLAS с внеземными технологиями. Однако ноябрьское выступление агентства лишь усилило скепсис: опубликованные изображения объекта оказались настолько нечеткими, что вызвали волну критики и новые вопросы о его природе.

Если же предположение о том, что 3I/ATLAS является продуктом инопланетной инженерии, когда-либо получит подтверждение, это станет событием планетарного масштаба. Подобное открытие кардинально изменило бы представления человечества о Вселенной и стало бы первым прямым доказательством существования внеземной цивилизации.

Новый межзвездный объект: что говорят ученые

Недавно зафиксированный межзвёздный объект привлёк внимание астрономов своей нетипичной поведением. Комета 3I/ATLAS, лишь второй известный объект, прилетевший в Солнечную систему извне, оказалась гораздо компактнее, чем предполагалось ранее. Тем не менее она демонстрирует крайне высокую активность, выбрасывая колоссальные объёмы углекислого газа — порядка 940 триллионов молекул каждую секунду, что является необычным и рекордным показателем для тела таких небольших размеров.

