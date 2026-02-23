Укр
Какой должна быть победа Украины: Зеленский раскрыл главные аспекты

Мария Николишин
23 февраля 2026, 09:52
Зеленский добавил, что возвращение территорий - это победа справедливости.
Зеленский сказал, в чем заключается победа Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления Зеленского:

  • Победа Украины — это сохранение независимости
  • Путин не остановится на Украине
  • Главное - восстановление нормальной жизни украинцев и прекращение трагедий

Победа Украины заключается не только в возвращении территорий, но и в сохранении людей и независимости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

В частности, во время беседы ведущий отметил, что многие аналитики за пределами Белого дома, а также президент США Дональд Трамп и другие чиновники считают, что Украина не сможет выиграть войну. И в случае, если не пойдет на уступки России, то и вовсе проиграет. По этой причине у Зеленского спросили, прав ли Трамп и другие.

"Где вы сейчас? Сегодня вы в Киеве, в столице нашей родины, Украины. Я очень благодарен за это. Проигрываем ли мы. Конечно, нет, ведь мы боремся за независимость Украины", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что победа означает восстановление нормальной жизни украинцев и прекращение трагедий.

"Я считаю, что остановить (главу Кремля Владимира Путина, - ред.) сегодня и не допустить оккупации Украины - это победа для всего мира. Потому что Путин не остановится на Украине", - подчеркнул Зеленский.

Президент также убежден, что в будущем Украина обязательно вернет свою территорию. Но если сделать эту попытку сейчас, учитывая количество людей в российской армии - это означало бы потерю миллионов украинцев.

"Мы понимаем цену таких шагов. У вас не будет достаточно людей, вы будете терять. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего", - пояснил он.

По его словам, победа Украины помимо сохранения людей заключается еще и в сохранении независимости. Что же касается возвращения территорий - это уже будет победа справедливости.

"Победа Украины - это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира - это возвращение всех наших земель", - подытожил Зеленский.

Когда может закончиться война в Украине

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорил, что к концу 2026 года из-за ряда проблем Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине.

По его словам, когда РФ потеряет финансовую возможность вести войну против Украины, Москве придется садиться за стол переговоров.

"Первая половина 2027 года - это будет тормозной путь интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение", - отметил он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Зеленский уже говорил, что выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в 2025 году страна-агрессор Россия готовилась к большой наступательной кампании, однако украинскому военному командованию удалось сорвать эти планы, в частности не допустить полного захвата Донбасса и продвижения на территории еще трех областей.

В то же время высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения.

BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

