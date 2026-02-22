Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктатор

Важное из заявлений Латушко:
- Украиной Лукашенко рассматривается как преступник
- Инициировано рассмотрение уголовного дела против Лукашенко в МУС
Замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко заявил о том, что Украиной диктатор Александр Лукашенко не рассматривается как легитимный президент, а он рассматривается как преступник.
"Это человек, способствовавший началу полномасштабной агрессии, предоставив территорию Беларуси для вторжения, и продолжающий поддерживать агрессию", - напомнил он в интервью Главреду.
Эксперт поясняет, что Украина воспринимает Лукашенко как диктатора, пособника агрессии и лицо, незаконно занимающее должность президента.
"Для меня, как человека, занимающегося вопросами привлечения Лукашенко к ответственности, особенно важно, что Украина заявляет о готовности добиваться ответственности за вывоз украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь и их индоктринацию", - отметил он.
По его словам, было соответствующее обращение в Международный уголовный суд и передача доказательств преступлений белорусского диктатора.
"Лукашенко должен понести за это ответственность – так же, как и в рамках специального трибунала за агрессию против Украины. Сейчас наша команда аккумулирует дополнительные доказательства, и как только все материалы будут подготовлены, мы также передадим их в спецтрибунал", - указал собеседник.
Латушко также надеется, что Украина как государство-участник МУС поддержит обращение правительства Литвы, которое инициировало рассмотрение уголовного дела против Лукашенко за совершение преступлений против человечности.
"Таким образом, открываются, я надеюсь, хорошие возможности для сотрудничества и совместного лоббирования с Украиной – в интересах и белорусского общества и в интересах Украины", - добавил он.
Смотрите видео - интервью Павла Латушко:
Обострение в отношениях Лукашенко и Путина: оценка аналитика
Политолог Павел Усов высказался о ситуации с российскими беспилотниками, которые нанесли удар по территории Польши в день освобождения политзаключённых в Беларуси. По его мнению, Москва могла использовать этот эпизод как инструмент давления, сознательно выбрав целью государство — участника НАТО.
Эксперт также обратил внимание на нестандартную реакцию Минска: белорусская сторона заранее предупредила Польшу о вероятном пролёте дронов через границу, что выглядит нетипично в контексте подобных инцидентов.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко привиделось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
О персоне: Павел Латушко
Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.
Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.
