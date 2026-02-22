Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктатор

Алексей Тесля
22 февраля 2026, 22:25
21
Александр Лукашенко способствовал началу полномасштабной агрессии РФ, напомнил Павел Латушко.
Беларусь, Лукашенко
Александра Лукашенко могут судить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Латушко:

  • Украиной Лукашенко рассматривается как преступник
  • Инициировано рассмотрение уголовного дела против Лукашенко в МУС

Замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко заявил о том, что Украиной диктатор Александр Лукашенко не рассматривается как легитимный президент, а он рассматривается как преступник.

"Это человек, способствовавший началу полномасштабной агрессии, предоставив территорию Беларуси для вторжения, и продолжающий поддерживать агрессию", - напомнил он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт поясняет, что Украина воспринимает Лукашенко как диктатора, пособника агрессии и лицо, незаконно занимающее должность президента.

"Для меня, как человека, занимающегося вопросами привлечения Лукашенко к ответственности, особенно важно, что Украина заявляет о готовности добиваться ответственности за вывоз украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь и их индоктринацию", - отметил он.

По его словам, было соответствующее обращение в Международный уголовный суд и передача доказательств преступлений белорусского диктатора.

"Лукашенко должен понести за это ответственность – так же, как и в рамках специального трибунала за агрессию против Украины. Сейчас наша команда аккумулирует дополнительные доказательства, и как только все материалы будут подготовлены, мы также передадим их в спецтрибунал", - указал собеседник.

Латушко также надеется, что Украина как государство-участник МУС поддержит обращение правительства Литвы, которое инициировало рассмотрение уголовного дела против Лукашенко за совершение преступлений против человечности.

"Таким образом, открываются, я надеюсь, хорошие возможности для сотрудничества и совместного лоббирования с Украиной – в интересах и белорусского общества и в интересах Украины", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Павла Латушко:

Обострение в отношениях Лукашенко и Путина: оценка аналитика

Политолог Павел Усов высказался о ситуации с российскими беспилотниками, которые нанесли удар по территории Польши в день освобождения политзаключённых в Беларуси. По его мнению, Москва могла использовать этот эпизод как инструмент давления, сознательно выбрав целью государство — участника НАТО.

Эксперт также обратил внимание на нестандартную реакцию Минска: белорусская сторона заранее предупредила Польшу о вероятном пролёте дронов через границу, что выглядит нетипично в контексте подобных инцидентов.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко привиделось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Другие новости:

О персоне: Павел Латушко

Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.

Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Лукашенко Павел Латушко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

21:06Украина
Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

19:31Война
Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Последние новости

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья Егорова

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

Реклама
20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

Реклама
17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

14:37

Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

14:31

Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во ЛьвовеВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

13:53

Эксперты раскрыли гарантированный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

Реклама
12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять