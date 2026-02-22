Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в мире

Оригинальный чай Да Хун Пао из китайского региона Уишань считается одним из самых дорогих в мире из-за своей исключительной редкости и истории.

Как выглядит самый дорогой напиток в мире - чем известен чай Да Хун Пао / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Какой чай самый дорогой в мире

Сколько стоит Da Hong Pao

Древние кусты Да Хун Пао в Китае дают один из самых дорогих сортов чая в мире — его стоимость превышает цену золота более чем в 30 раз. Речь идет о легендарном Да Хун Пао — улуне из горного региона Уишань в провинции Фуцзянь. Об этом говорится в материале BBC.

Сколько стоит чай, дороже золота

В 2002 году состоятельный покупатель заплатил 180 000 юаней (почти 28 000 долларов) только за 20 граммов этого чая. В пересчете это почти 1400 долларов за грамм — или более 10 000 долларов за небольшой чайник напитка.

Оригинальный Да Хун Пао не просто стоит как золото — он более чем в 30 раз дороже своего веса в драгоценном металле. Даже для Китая, где чаепитие более 1500 лет считается искусством с собственной сложной системой классификации, такая цена является исключительной.

Чем известен чай Да Хун Пао

О феномене этого чая рассказывают местные мастера.

"Он выглядит как для нищего, но стоит как для императора и имеет сердце Будды", — сказала Сяо Хуэй, производитель чая в Уишане.

Семья Сяо уже много поколений выращивает чай. Каждую весну они поднимаются в горы, чтобы попросить бога чая Лу Ю о щедром урожае новых побегов.

Сам регион Уишань известен уникальным карстовым ландшафтом. Дождевая вода, стекающая с известняковых скал, насыщается минералами — именно они формируют особый "скальный" вкус местных улунов. Сегодня почти каждый второй магазин в городе имеет стол для дегустации гунфу ча — китайской чайной церемонии, которая считается наиболее близкой к японской традиции.

Почему Да Хун Пао настолько редкий

Главная причина космической стоимости — почти полное отсутствие оригинальных деревьев.

"Оригинальный Да Хун Пао такой дорогой, потому что оригинальных чайных деревьев почти не осталось. А антикварные сорта очень ценные, почти бесценные", — объяснил местный мастер чая Сяньнин Ву.

Легендарные "материнские кусты" растут на отвесной скале вблизи храма Тяньсинь Юнле. Их возраст оценивают примерно в 350 лет. Название "Большая красная мантия" связано с легендой об императоре, который накрыл кусты красным покрывалом в знак благодарности за чудесное исцеление.

В ХХ веке производство чая строго контролировалось государством. Несколько сотен граммов урожая ежегодно резервировались для нужд правительства, а сами кусты находились под охраной.

Чай, который больше не собирают

Последний раз урожай с этих древних деревьев собрали в 2005 году. С тех пор они фактически перестали давать чай.

Ежегодно 1 мая проводится символический ритуал с красной дорожкой — в память об императорском даре. Но нового урожая уже нет. Это означает, что те несколько граммов оригинального Да Хун Пао, которые хранят частные коллекционеры, становятся еще ценнее.

На специализированном рынке работают брокеры, которые объединяют продавцов и покупателей в узком кругу чрезвычайно богатых коллекционеров. И с каждым годом этот чай может дорожать еще больше — некоторые эксперты сравнивают его инвестиционную ценность с бриллиантами.

