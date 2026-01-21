Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

Главное из новостей:
Одна обычная чашка чая может стать настоящим витаминным коктейлем - именно к такому выводу пришли специалисты, проанализировав самые популярные виды этого напитка. Издание Real Simple обнародовало подборку из десяти чаев, которые имеют наибольшую концентрацию полезных веществ и могут существенно поддержать здоровье.
Фитотерапевт Рэйчел Робинетт отмечает, что и травяные чаи, и те, которые изготавливаются из листьев Camellia sinensis, содержат фитохимикаты, способные улучшать работу организма на разных уровнях. Именно поэтому чай - один из самых простых способов добавить в рацион больше природных антиоксидантов.
Два типа чая: травяные и "настоящие"
Травяные чаи создают из фруктов, специй, цветов, корней и зерен. К ним относятся имбирный, коричный, куркуминовый, фенхелевый, шиповниковый и ромашковый напитки.
"Настоящие" чаи — черный, зеленый, белый, улун, пуэр, желтый — изготавливают из листьев Camellia sinensis, которые проходят различные этапы обработки.
ТОП-10 самых полезных чаев
- Черный чай: имеет самый высокий уровень окисления, насыщенный вкус и больше кофеина. Полифенолы в его составе поддерживают иммунитет, мозг и метаболизм.
- Имбирно-куркуминовый чай: сочетание гингеролов и куркумина обеспечивает противовоспалительный эффект, улучшает пищеварение и снимает боль.
- Зеленый чай: содержит EGCG, катехины и другие антиоксиданты, укрепляющие сердце, кишечник и иммунную систему.
- Лимонный чай: источник витамина C и лимонена, который обладает антидепрессивным действием.
- Белый чай: нежный на вкус, с меньшим содержанием кофеина, богат L-теанином, который поддерживает когнитивные функции и здоровье сердца.
- Чай из гибискуса: стабилизирует уровень сахара в крови, содержит рутин и кверцетин, полезен для сердца и аллергиков.
- Эрл Грей: черный чай с бергамотом, который усиливает тонус и улучшает самочувствие.
- Мятный чай: природный ноотроп, улучшающий память и концентрацию, а также помогающий при вздутии и простуде.
- Улун: сочетает свойства черного и зеленого чая, поддерживает сердце, мозг и метаболизм.
- Ромашковый чай: успокаивает нервную систему, облегчает тревожность, способствует сну и обладает противовоспалительным эффектом.
Эксперты отмечают: независимо от того, какой чай вы выберете — горячий или холодный, травяной или классический — регулярное употребление этого напитка может стать простой и приятной привычкой, которая пойдет на пользу вашему здоровью.
Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
