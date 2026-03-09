РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

Взрыв дрона повредил дома и привел к многочисленным разрушениям в многоэтажках.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь на месте и в больнице / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

РФ атаковала Индустриальный район Харькова

Взрывная волна повредила две многоэтажки и выбила окна

Загорелись два автомобиля, еще семь авто получили повреждения

Российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Место атаки и последствия

По их данным, вражеский дрон попал в жилую застройку Индустриального района города. По уточненной информации Ситуационного центра, прямого попадания в многоэтажки не зафиксировано, однако взрывная волна повредила дома — в двух многоэтажках выбито значительное количество окон.

После взрыва возле жилых домов загорелись автомобили. По предварительным данным, огнем были охвачены как минимум два автомобиля, еще семь транспортных средств получили повреждения.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.

Информация о пострадавших

Среди пострадавших, по информации ОВА:

16-летняя девушка — у нее диагностирована острая реакция на стресс;

41-летняя женщина и 36-летний мужчина — получают медицинскую помощь на месте;

51-летний мужчина — госпитализирован в больницу с взрывным ранением.

43-летний мужчина — обратился за помощью к врачам после вражеского удара

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 22:14 количество пострадавших возросло до шести человек. Информация о последствиях атаки уточняется.

Видео последствий вражеской атаки

Фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. Удары были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровской области и других регионах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Кроме того, российская армия, вероятно, готовит новый ракетный удар по Украине в ближайшие дни. Как сообщил 9 марта мониторинговый канал Ерадар, в течение ночи была осуществлена передислокация шести самолетов-бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Олень" на аэродром "Дьягилево".

Напомним, что в Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

