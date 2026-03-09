Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

Руслан Иваненко
9 марта 2026, 22:38
Взрыв дрона повредил дома и привел к многочисленным разрушениям в многоэтажках.
Шахед, атака, Харьков
Всем раненым оказывают медицинскую помощь на месте и в больнице / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Индустриальный район Харькова
  • Взрывная волна повредила две многоэтажки и выбила окна
  • Загорелись два автомобиля, еще семь авто получили повреждения

Российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Место атаки и последствия

По их данным, вражеский дрон попал в жилую застройку Индустриального района города. По уточненной информации Ситуационного центра, прямого попадания в многоэтажки не зафиксировано, однако взрывная волна повредила дома — в двух многоэтажках выбито значительное количество окон.

видео дня

После взрыва возле жилых домов загорелись автомобили. По предварительным данным, огнем были охвачены как минимум два автомобиля, еще семь транспортных средств получили повреждения.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители.

  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС
  • Атака РФ на Харьков 09.03.2026
    Атака РФ на Харьков 09.03.2026 Фото: ГСЧС

Информация о пострадавших

Среди пострадавших, по информации ОВА:

  • 16-летняя девушка — у нее диагностирована острая реакция на стресс;
  • 41-летняя женщина и 36-летний мужчина — получают медицинскую помощь на месте;
  • 51-летний мужчина — госпитализирован в больницу с взрывным ранением.
  • 43-летний мужчина — обратился за помощью к врачам после вражеского удара

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что среди раненых есть малолетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 22:14 количество пострадавших возросло до шести человек. Информация о последствиях атаки уточняется.

Видео последствий вражеской атаки

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших
Фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. Удары были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровской области и других регионах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Кроме того, российская армия, вероятно, готовит новый ракетный удар по Украине в ближайшие дни. Как сообщил 9 марта мониторинговый канал Ерадар, в течение ночи была осуществлена передислокация шести самолетов-бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома "Олень" на аэродром "Дьягилево".

Напомним, что в Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова взрыв в Харькове атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавших

22:38Война
"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:56Фронт
Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Последние новости

00:17

Отключение света в Днепре и области 10 марта – обновленные графики и очереди

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

Реклама
21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

Реклама
19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

Реклама
16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять