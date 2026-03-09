Укр
Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

Юрий Берендий
9 марта 2026, 21:37обновлено 9 марта, 22:20
Трамп провел беседу с Путиным, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, войну России против Украины и вопросы нефтяного рынка.
Трамп провел переговоры с Путиным - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Трамп поговорил по телефону с Путиным
  • Стороны договорились общаться регулярно
  • Путин сообщил о якобы продвижении войск РФ на фронте в контексте давления на Украину

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора говорили, в частности, об агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить развитие текущей международной ситуации.



Ушаков сообщил, что во время разговора Путин изложил свои соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в частности с учетом итогов его переговоров с лидерами стран Персидского залива.

Он также отметил, что значительная часть беседы была посвящена теме Ирана и обсуждению переговоров о войне РФ против Украины.

"Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ в (зоне так называемой, - ред.) "СВО", что должно побудить Киев пойти на урегулирование", - цитирует слова Путина Ушаков.

Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор между российским военным преступником Путиным и президентом США носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно бывает в их диалоге.

По его словам, это был первый телефонный разговор после длительного перерыва — в последний раз они общались в конце декабря 2025 года. На этот раз разговор длился около часа.

"Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе. И оба лидера сказали, что к этому готовы", - отметил Ушаков.

Во время разговора президент США также высказал свою оценку ситуации в связи с американо-израильской операцией. Ушаков отметил, что обсуждение этой темы было довольно предметным.

Кроме того, Дональд Трамп вновь заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине путем прекращения огня и достижения долгосрочного урегулирования.

Отдельно во время разговора поднимался вопрос Венесуэлы, в частности в контексте ситуации на мировом нефтяном рынке. По словам Ушакова, в целом беседа была содержательной и может иметь практическое значение для дальнейшего взаимодействия двух стран в различных направлениях международной политики.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Какой дедлайн поставил Трамп для завершения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что тема возможного завершения войны в Украине может использоваться как один из аргументов во внутриполитической борьбе в США.

Он также напомнил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял об отсутствии конкретных дедлайнов по завершению войны, хотя ранее в публичном пространстве появлялись различные символические даты, когда это могло бы произойти, в том числе и Рождество прошлого года.

"Вероятно, текущие разговоры стоит рассматривать как пожелания со стороны США, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", – отмечает он.

Политическая система США, республиканцы, демократы, демократическая партия, республиканская партия Инфографика
Политическая система США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский президент Владимир Зеленский не стремится к завершению войны. По словам американского лидера, глава Украины якобы является препятствием для достижения мирного соглашения.

В то же время примерно месяц назад Трамп говорил, что пока не удовлетворен действиями российского диктатора Владимира Путина, который продолжает войну против Украины и, по его словам, приводит к слишком большим человеческим потерям.

Как пишет старший научный сотрудник Института Брукингса Томас Райт в статье для The Atlantic, Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро остановить войну России против Украины. По его оценке, американский президент недооценил, насколько Путин предан идее уничтожения независимого украинского государства и как сложно будет убедить его согласиться на компромисс.

Другие новости:

О персоне: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

