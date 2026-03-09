Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

Руслан Иваненко
9 марта 2026, 19:21
Украинские компании вынуждены искать дизель на более отдаленных рынках из-за невыполненных контрактов.
деньги, бензин, АзС
Цена дизельного топлива в Украине продолжает расти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Дизель в Украине может подорожать до 80 грн/л до конца недели
  • На оптовом рынке топливо сейчас стоит около 72 грн/л
  • Европа импортирует дизель из-за дефицита, цены растут

При сохранении текущих тенденций, цена дизельного топлива на украинских АЗС может к концу недели достичь 80 грн за литр. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, сообщает Укринформ.

"В пятницу цена дизеля была 1100 долларов за тонну, сегодня - более 1300. Это рост цены (для украинского рынка - ред.) за литр на 10 грн", - сказал Куюн.

видео дня

Текущая ситуация на рынке

По его словам, при нынешних ценах на внешних рынках дизель на границе будет стоить около 80 грн за литр, а топливный рынок уже закладывает дополнительные средства на закупку топлива.

"На выходных начало поступать в Украину дизтопливо по 70 грн за литр. На оптовом рынке оно стоит 72 грн за литр, на АЗС сегодня - максимум по 73 грн за литр. Однозначно до конца недели цена будет тяготеть к 80 грн за литр", - подчеркнул эксперт.

Прогноз роста и факторы влияния

Куюн отметил, что при сохранении нынешних тенденций цена может вырасти и до 90 грн за литр из-за дефицита дизельного топлива в Европе и необходимости импорта с Ближнего Востока. В то же время, спрос на дизель начал падать, а рост цен на бензин замедляется.

Эксперт также спрогнозировал снижение цен после завершения войны на Ближнем Востоке.

По его словам, в настоящее время Венгрия, Румыния, Молдова и Польша приостановили экспорт топлива в Украину из-за опасений дефицита, а заключенные контракты с украинскими компаниями не выполняются, из-за чего Украина вынуждена искать топливо на более отдаленных рынках.

Когда в Украине будет пик роста цен и топлива - мнение эксперта

По словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, с 3 марта в Украине оптовые цены на топливо уже выросли на 4 гривны. Он объясняет, что дальнейшее повышение стоимости будет напрямую зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

"Объективные причины реагировать и поднимать цены появятся только через две недели, ведь сегодня в сетях еще остаются нефтепродукты, приобретенные по старым ценам", — отмечает Косянчук.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Кроме того, Украине может еще подорожать автомобильный газ, бензин и дизель на фоне обострения ситуации с Ираном. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, - примерно 77-78 гривен.

Читайте также:

О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

АЗС дизтопливо дизель цены на нефть новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:22Война
Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

18:12Мир
Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Последние новости

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенность

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

Реклама
18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Реклама
16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

Реклама
13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять