Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

Украинские компании вынуждены искать дизель на более отдаленных рынках из-за невыполненных контрактов.

Цена дизельного топлива в Украине продолжает расти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Дизель в Украине может подорожать до 80 грн/л до конца недели

На оптовом рынке топливо сейчас стоит около 72 грн/л

Европа импортирует дизель из-за дефицита, цены растут

При сохранении текущих тенденций, цена дизельного топлива на украинских АЗС может к концу недели достичь 80 грн за литр. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, сообщает Укринформ.

"В пятницу цена дизеля была 1100 долларов за тонну, сегодня - более 1300. Это рост цены (для украинского рынка - ред.) за литр на 10 грн", - сказал Куюн. видео дня

Текущая ситуация на рынке

По его словам, при нынешних ценах на внешних рынках дизель на границе будет стоить около 80 грн за литр, а топливный рынок уже закладывает дополнительные средства на закупку топлива.

"На выходных начало поступать в Украину дизтопливо по 70 грн за литр. На оптовом рынке оно стоит 72 грн за литр, на АЗС сегодня - максимум по 73 грн за литр. Однозначно до конца недели цена будет тяготеть к 80 грн за литр", - подчеркнул эксперт.

Прогноз роста и факторы влияния

Куюн отметил, что при сохранении нынешних тенденций цена может вырасти и до 90 грн за литр из-за дефицита дизельного топлива в Европе и необходимости импорта с Ближнего Востока. В то же время, спрос на дизель начал падать, а рост цен на бензин замедляется.

Эксперт также спрогнозировал снижение цен после завершения войны на Ближнем Востоке.

По его словам, в настоящее время Венгрия, Румыния, Молдова и Польша приостановили экспорт топлива в Украину из-за опасений дефицита, а заключенные контракты с украинскими компаниями не выполняются, из-за чего Украина вынуждена искать топливо на более отдаленных рынках.

Когда в Украине будет пик роста цен и топлива - мнение эксперта

По словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, с 3 марта в Украине оптовые цены на топливо уже выросли на 4 гривны. Он объясняет, что дальнейшее повышение стоимости будет напрямую зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

"Объективные причины реагировать и поднимать цены появятся только через две недели, ведь сегодня в сетях еще остаются нефтепродукты, приобретенные по старым ценам", — отмечает Косянчук.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Кроме того, Украине может еще подорожать автомобильный газ, бензин и дизель на фоне обострения ситуации с Ираном. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, - примерно 77-78 гривен.

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

