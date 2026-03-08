Укр
Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2026, 04:30
Цены на топливо в Украине и во всем мире вырастут из-за обострения ситуации в Иране.
бензин, АЗС, деньги
Цены на бензин продолжат расти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В Украине вырастут цены на газ, дизель и бензин
  • Цены на газ могут вырасти на 20 грн
  • Цены на бензин и дизель могут вырасти на 14-15 грн

В Украине может еще подорожать автомобильный газ, бензин и дизель на фоне обострения с Ираном. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Бензин и дизель могут подорожать на 14-15 грн.

видео дня

"Очень мощный игрок на мировом газовом рынке — Катар. Сейчас он отключен от мирового рынка, это может вызвать довольно резкий скачок цен в мире и в дальнейшем. Поэтому в отношении газа прогнозы менее оптимистичны, чем в отношении дизеля или бензина ... По газу — это может быть плюс 20 гривен. То есть рост действительно может быть более ощутимым", - говорит он.

Рост цен станет проблемой для всего мира. Это подорожание будет ощутимо даже для США.
"Но сейчас делать апокалиптические прогнозы сложно. Многое зависит от того, останется ли ситуация в таком же состоянии. Впрочем, вряд ли ее оставят без реакции. Вероятно, в ближайшее время мы услышим заявления из США — возможно, о сопровождении танкеров военными кораблями, об усилении защиты от обстрелов или других мерах безопасности", - говорит эксперт.

Он считает, что в ближайшие недели будут определенные решения и ответные шаги.

"Будет ли это военное сопровождение танкеров, усиление противовоздушной обороны или уничтожение пусковых установок баллистических ракет — что-то должно произойти. Оставлять ситуацию в нынешнем виде невозможно", - говорит он.

Когда в Украине будет пик роста цен и топлива - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, с 3 марта в Украине цены на топливо в оптовом сегменте выросли на 4 гривны. Однако дальнейший рост цен в Украине будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

Объективные причины реагировать и поднимать цены будут только через 2 недели, потому что сегодня в сети находятся нефтепродукты, которые были приобретены по прежним ценам.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, — примерно 77–78 гривен.

Накануне сообщалось, что по состоянию на 4 марта только за один день средние цены на все виды топлива выросли на 2-3 гривны за литр. Например, бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 гривен за литр.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

15:50

Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

15:39

"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в ИранеВидео

15:24

Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центрВидео

15:06

Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

14:41

США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

14:35

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

14:33

Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украинскиВидео

