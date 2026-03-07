Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

Главное:
- Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану
- США угрожают полностью разрушить целые районы в Иране
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану.
"Сегодня по Ирану будет нанесен мощный удар. Серьезно рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели", - написал он в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, благодаря действиям США и Израиля, Иран из "тирана Ближнего Востока" превратился в "побежденного Ближнего Востока".
"Он будет оставаться таким в течение десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не придет в упадок", - отметил президент США.
Прогноз эксперта: чем грозит РФ операция США в Иране
Эксперт по международной политике, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Россия не сможет реально поддержать Иран в случае военной операции США, так как сама нуждается в ресурсах для защиты своих границ.
По словам Огрызко, если Россия решит предоставить Ирану свои последние силы, это может привести к угрозе её собственной безопасности. Дипломат подчеркнул, что вероятность помощи Ирану со стороны России крайне мала.
Кроме того, он отметил, что Иран может остаться один на один с возможными последствиями операции США, так как удары, которые могут быть нанесены по стране, будут необычайно мощными и разрушительными.
Операция США в Иране — новости по теме
Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.
Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.
Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.
Другие новости:
- В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране
- Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт
- Учитывая ситуацию в Иране: известно, продолжит ли НАТО поддерживать Украину
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред