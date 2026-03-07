Укр
Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

Алексей Тесля
7 марта 2026, 16:27обновлено 7 марта, 17:31
По словам президента США, серьезно рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп.
Дональд Трамп грозит Ирану новыми ударами / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Главное:

  • Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану
  • США угрожают полностью разрушить целые районы в Иране

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану.

"Сегодня по Ирану будет нанесен мощный удар. Серьезно рассматриваются варианты полного разрушения районов и уничтожения определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, благодаря действиям США и Израиля, Иран из "тирана Ближнего Востока" превратился в "побежденного Ближнего Востока".

"Он будет оставаться таким в течение десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не придет в упадок", - отметил президент США.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Прогноз эксперта: чем грозит РФ операция США в Иране

Эксперт по международной политике, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Россия не сможет реально поддержать Иран в случае военной операции США, так как сама нуждается в ресурсах для защиты своих границ.

По словам Огрызко, если Россия решит предоставить Ирану свои последние силы, это может привести к угрозе её собственной безопасности. Дипломат подчеркнул, что вероятность помощи Ирану со стороны России крайне мала.

Кроме того, он отметил, что Иран может остаться один на один с возможными последствиями операции США, так как удары, которые могут быть нанесены по стране, будут необычайно мощными и разрушительными.

Операция США в Иране — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

