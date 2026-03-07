Новый элемент давления: Братчук назвал особенности ночной атаки РФ по Украине

Братчук отметил, что цели РФ для ударов по Украине остаются неизменными.

Цели ночной атаки РФ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Братчука:

Ночью Россия нанесла массированный удар по Украине

Атака была громкой и продолжалась в несколько волн

Россияне используют "Шахеды" как элемент давления на население

В ночь на 7 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Каналу.

"Массированная атака была громкой, продолжалась в несколько волн. Сейчас враг выбрал тактику, которая заключается в том, чтобы в течение дня несколько раз запускать "Шахеды" как элемент давления, раздражения населения", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, доразведка, аэроразведка очень активно работают, потому что враг потенциально готовится к использованию ракет.

Братчук также напомнил, что в течение недели уже были ракетные обстрелы, баллистика летела с территории временно оккупированного Крыма.

"Очевидно, что враг готовит массированные атаки, в течение суток Силы ПВО вынуждены по несколько раз отрабатывать, выезжать на позиции. Это вносит коррективы в работу экономики, враг это понимает и пытается использовать. Но очередной массированный обстрел Украина отразила максимально, насколько это было возможно", - подытожил он.

Россияне изменили тактику применения "Шахедов"

Советник министра обороны Украины, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестов заявлял, что российские оккупационные войска изменили тактику применения ударных БпЛА типа "Шахед" для ударов по Украине.

По его словам, враг сосредоточил их использование вдоль линии фронта.

Он также добавил, что российские войска наблюдают, как украинская сторона результативно уничтожает "Шахеды" различными средствами, и пытаются найти способ противодействовать этому.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта РФ нанесла массированный удар по Украине. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома. Есть погибшие.

Также удары пришлись по Киеву, Одессе, Запорожью, Днепропетровщине и другим регионам. Кроме того, БпЛА атаковали четыре железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Из-за повреждений часть поездов временно направлена по альтернативным маршрутам.

Известно, что для атаки РФ использовала 509 средств воздушного нападения. Основными целями стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

