Груша растет, но не плодоносит: ошибка, которую совершают почти все садоводы

Неправильная обрезка и острые углы веток могут оставить вас без урожая. Как сформировать грушу, чтобы она закладывала плодовые почки и стабильно плодоносила.

Как правильно обрезать грушу? / Коллаж: Главред, скриншоты

Почему груша не дает урожая

Как сделать так, чтобы груша плодоносила

Груша имеет особую физиологию и существенно отличается от яблони. Главная проблема этой культуры — генетическая склонность к вертикальному росту. Без вмешательства садовода дерево быстро превращается в высокую "тополю", где урожай сосредотачивается наверху, а нижние ветки остаются голыми. Главред расскажет подробнее.

Почему груша не дает урожая

Как рассказывают на канале"Секреты урожая", одной из самых больших ошибок является игнорирование острых углов отхождения ветвей. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 45°, не имеют прочного соединения. Под весом плодов они неизбежно отламываются и оставляют на дереве глубокие раны.

Еще одна ошибка — "стрижка под расческу". Когда садовник просто укорачивает все верхушки на одной высоте, дерево начинает активно наращивать волчки, и вместо плодов вы получаете густую щетку побегов, которая затеняет крону и способствует развитию болезней.

Что сделать, чтобы груша плодоносила

Авторы видео объясняют, что груша активно закладывает цветочные почки только тогда, когда ветки занимают горизонтальное положение. У вертикальных побегов гормональный фон направлен на рост древесины.

Один из самых эффективных методов — принудительное отклонение молодых веток к горизонтали с помощью веревок или грузов. Это замедляет рост и стимулирует дерево направить ресурсы на формирование урожая.

Видео о том, как правильно обрезать грушу, можно посмотреть здесь:

Как должна выглядеть правильная груша

Правильное дерево формируется по принципу иерархии. Центральный проводник должен быть выше и сильнее боковых ветвей. Скелетные ветви должны быть тоньше ствола и короче верхушки на 20–30 см.

Нижний ярус должен быть самым широким. Если верхние ветки разрастаются шире нижних, они затеняют низ, что приводит к отмиранию нижних плодовых звеньев.

Технические правила обрезки

Качество выполнения срезов является определяющим фактором быстрого восстановления дерева и профилактики инфекций.

Удаление ветки "на кольцо"

Этот метод применяют для полного удаления побега. Срез выполняют четко по внешней границе кольцевого натека коры в месте разветвления. Нельзя оставлять пеньки, так как это может вызвать некроз и гниение. Также следует избегать углубления в несущую ветку, чтобы не увеличивать площадь раны.

Срез на почку

Используется для укорочения побега и коррекции направления его роста. Выбирают почку, направленную наружу от оси кроны. Срез выполняют под углом 45°, где верхняя точка среза находится над почкой, а нижняя — на уровне ее основания с противоположной стороны.

Требования к инструментам

Инструменты должны быть хорошо заточенными, чтобы обеспечить ровный срез без разрывов коры. Их обязательно следует дезинфицировать после работы с каждым растением.

Когда обрезать грушу

Эффективность обрезки зависит от фазы вегетации.

Весна. Конец февраля — начало марта является оптимальным временем для формирования скелета кроны. Работы проводят до начала сокодвижения при условии отсутствия сильных морозов.

Лето. Удаление волчков и прищипывание верхушек для перераспределения питательных веществ.

Осень. Проводится исключительно в санитарных целях — удаление поврежденных или пораженных болезнями веток.

Обработка и подкормка

Срезы диаметром более 2 см обязательно нужно изолировать садовым варом, пастами или замазками, чтобы предотвратить высыхание тканей и проникновение возбудителей болезней. После весенней обрезки рекомендуется внесение азотсодержащих удобрений для стимуляции регенерационных процессов.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

